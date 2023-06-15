10 самых впечатляющих заброшенных объектов в России

Даже в самых крупных городах нашей необъятной страны можно встретить забытые, заброшенные уголки.

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Некоторые места хочется обойти за километр, другие напоминают декорации к фильму.

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В этой статье расскажем вам о самых впечатляющих заброшках России.

Замок в Заключье

runews24.ru

Здание, которое так похоже на что-то среднее между сказочным замком и советским санаторием, на самом деле – заброшенная усадьба архитектора А. С. Хренова. Даже в таком состоянии дом завораживает своей асимметрией и сочетанием природных и искусственных материалов. Очарования заброшке добавляет живописный пейзаж: она находится в лесу на высоком берегу озера между Москвой и Санкт-Петербургом.

Дача Сталина в поселке Вешки

runews24.ru

Усадьба Липки-Алексеевское появилась в первой половине XIX века. Ее построил московский глава Алексеев. Он же разбил здесь парк. После революции имение было национализировано и стало резиденцией Сталина. Усадьбу «подогнали» под Кунцевскую и Семеновскую дачи вождя: изготовили одинаковую мебель, аналогично расставили и оформили интерьер, даже цветы в клумбах расположены одинаково. Поговаривают, что под зданием есть тоннель, который ведет в бункер, но после того, как затопило нижние этажи, проверить это невозможно.

Сегодня здание формально принадлежит детской клинической больнице, но сама усадьба заброшена. Попасть на территорию можно, если договоритесь с охранником.

Атомный маяк «Анива» на Сахалине

runews24.ru

Этот маяк с дальностью луча на 17,5 миль появился здесь в 1930 году. Строили его по проекту архитектора Миуры Синобу, и это стало самым уникальным и технически сложным сооружением на Сахалине. До 1990-х маяк работал на дизельном генераторе, а после — на атомном источнике энергии. Когда на содержание не осталось денег, здание забросили. Сейчас Анива — труднодоступное, но популярное среди туристов место. Власти острова планируют выделить впечатляющий бюджет на его реконструкцию и облагораживание, чтобы сделать из маяка полноценную и удобную точку притяжения.

Сухогруз «Рио» районе Кабардинки

runews24.ru

Заброшенным этот корабль стал совсем недавно. В 2018 году корабль «Рио» вынесло на берег штормом. Матросы оставили судно и отправились домой в Того, а сухогруз выкупила местная компания. В ее планах разобрать и утилизировать «Рио». Но пока что корабль никто не трогает, и к нему съезжаются туристы, а экскурсоводы показывают отдыхающим палубу и нижние этажи.

Алмазный карьер «Мир» в Якутии

runews24.ru

Место поистине впечатляющее и немного пугающее. Добыча алмазов закончилась в 2004 году. К этому времени размеры шахты достигали 1200 метров в ширину и 525 метров в глубину. Это настолько больше отверстие с таким мощным нисходящим воздушным потоком, что пространство над карьером закрыли для вертолетов после нескольких аварий.

Гостиница «Северная корона»

runews24.ru

Гостиница, которой не суждено было принять ни одного постояльца. В 1988 году югославская фирма начала строительство пятизвездочного отеля почти на 250 номеров. Однако в 1995 году, когда здание было почти готово, строительство остановили. И теперь гостиница привлекает только любителей заброшек.

Парк с динозаврами под Тулой

runews24.ru

Еще одна история, которой не суждено было сбыться. Это место задумывалось как парк аттракционов с самыми большими американскими горками в Европе. Парк начали строить под Тулой на территории комплекса для туристов «Золотой город». Удивительно, что отель, ресторан сад и фонтаны «Золотого города» прекрасно себя чувствуют и принимают гостей. А вот задуманный парк аттракционов так и не был достроен. Сейчас заброшенное место больше напоминает декорации к «Парку Юрского периода»: из зарослей выглядывают огромные фигуры динозавров, компанию им составляют заржавевшие карусели и заросший автодром.

Формально вход в парк закрыт, но некоторые находят лазейки либо просто договариваются с охраной.

Поселок Кадыкчан в Магаданской области

runews24.ru

Этот поселок, название которого переводится с эвенкийского как «Долина смерти», строили заключенные. И если в 1986 году население здесь насчитывало более 10 000 человек, то в 2012 — остался один. Такой массовый отток жителей случился после взрыва на угледобывающей шахте. Сейчас поселок превратился в настоящий город-призрак. В абсолютно пустых домах осталась мебель, кухонная утварь, одежда и книги, а в гаражах стоят машины.

Ховринская больница в Москве

runews24.ru

Заброшенные больницы — отдельный вид хорроров. Одно из таких зданий находится в столице. Корпуса начали строить на месте кладбища в 1980 году, но через пять лет строительство остановилось. Место стало настолько загадочным и популярным среди любителей острых ощущений, что обросло не одним десятком городских легенд.

Роддом во Владимирской области

runews24.ru