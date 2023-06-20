Японцы открыли самый большой закрытый тематический парк Гарри Поттера
В Токио принимает гостей тематический парк по мотивам фильмов о волшебнике Гарри Поттере, получивший название The Warner Bros. Studio Tour Tokyo — The Making of Harry Potter.
По информации Kyodo News, это самый большой в мире закрытый аттракцион по мотивам книг британской писательницы Джон Роулинг о приключениях волшебника Гарри Поттера и его друзей. Там есть декорации школы Хогвартс и техника, благодаря которой посетители смогут почувствовать себя авторами фильмов о Поттере.
Например, в парке представлены движущиеся картины, видео для которых будут снимать сами посетители.
После открытия в 2012 году в столице Великобритании Warner Bros. Studio Tour London закрытый парк в Японии стал вторым аналогичным аттракционом в мире.