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Японцы открыли самый большой закрытый тематический парк Гарри Поттера

В Токио принимает гостей тематический парк по мотивам фильмов о волшебнике Гарри Поттере, получивший название The Warner Bros. Studio Tour Tokyo — The Making of Harry Potter.

Японцы открыли самый большой закрытый тематический парк Гарри Поттера
© Мир новостей

По информации Kyodo News, это самый большой в мире закрытый аттракцион по мотивам книг британской писательницы Джон Роулинг о приключениях волшебника Гарри Поттера и его друзей. Там есть декорации школы Хогвартс и техника, благодаря которой посетители смогут почувствовать себя авторами фильмов о Поттере.

Например, в парке представлены движущиеся картины, видео для которых будут снимать сами посетители.

После открытия в 2012 году в столице Великобритании Warner Bros. Studio Tour London закрытый парк в Японии стал вторым аналогичным аттракционом в мире.

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