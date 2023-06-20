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В Краснодарском крае очевидцы засняли, как река ушла под землю: видео

В Белореченском районе Краснодарского края произошло необычное природное явление. Река теперь исчезает, проникая в разлом, который образовался поперек ее пути. Местные жители заметили, что участок, где раньше текла река, стал сухим, а вода стекает в расщелину, напоминая водопад. Очевидцы запечатлели это событие на видео.

"Это наша Белая [река]. Вот это вся вода проваливается и все. Это в Белоречке. Пересохла. Нет Белой", — говорит автор ролика.

Экологи объясняют, что такое явление называется карстовым. Оно возникает, когда вода растворяет камни и минералы в земле, вызывая размывание известняковых пород. В результате образуется карстовая воронка. Эти явления часто встречаются в Лаго-Наки и Апшеронском районе, но могут возникать и в других местах с гипсовыми отложениями, уточнили эксперты.

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Из-за продолжительных дождей гидрологический режим почвы изменился, что привело к появлению разлома. Однако специалисты успокоили, сказав, что река не исчезла полностью, а просто изменила свое русло и будет течь в другом месте.

В настоящее время специалисты изучают область, чтобы предотвратить возможные разрушения инфраструктуры из-за потоков воды. Пока нет сообщений о каких-либо разрушениях, вызванных этим явлением.

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