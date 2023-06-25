“Пристанище свободы”: как люди живут в городе без правил и законов

В штате Калифорния (США) расположен необычный город Слэб Сити, где люди живут без правил и законов, а место называют “последним пристанищем свободы”. В городе живут преимущественно хиппи и сквоттеры, а жилье здесь состоит исключительно из трейлеров.

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Здесь не действуют законы и правила, жители не работают и не платят налоги, а также нет канализации, водопровода и электроэнергии. О том, как живут люди в этом городе, — в материале “Рамблера”.

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Трейлерный парк вместо квартир

Город расположился на территории пустыни, которая сохраняется здесь в первозданном виде. Примечательно, что домов здесь практически нет, исключение — отели и хостелы для туристов, а также городская библиотека и административные здания.

Сюда практически не приезжают экстренные службы, потому что весь город состоит из трейлерного парка. Бездомные, хиппи и сквоттеры пригоняют сюда дома на колесах и ведут свой быт посреди пустыни.

Раньше здесь располагалась база Морской пехоты США, но после Второй мировой войны палатки для военных оказались заброшены — они покинули их за ненадобностью, а в пустые бараки начали заселяться бездомные, бедняки, хиппи и прочие маргиналы.

Entreprogreur/commons.wikimedia.org привет

Сейчас поселение представляет собой коммуну размером в 200 человек, и все из них живут в трейлерах.

Свобода или американская мечта

Жители Слэб Сити не имеют работы, они живут на государственные пособия и на то, что смогли унести с улицы. Себя они называют свободными поселенцами и уверяют, что исполнили свою американскую мечту.

В классическом трейлере в Слэб Сити вы не найдете туалета, ванной и кухни. Дом на колесах представляет собой место, где можно поспать и отдохнуть под крышей. Канализации в городе нет, как и газопровода и электричества — все работает на генераторах.

В Слэб Сити не приезжает полиция, именно поэтому здесь сохраняется крайне высокий уровень преступности, связанный с запрещенными веществами. И это — еще один способ заработка местных жителей.