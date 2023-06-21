Где находится “Черная Венеция” и почему никто не хочет там оказаться

В одной из лагун на побережье Атлантического океана расположена местность, которая в народе получила название “Черная Венеция”. Дома здесь действительно стоят на воде, а местные передвигаться на гандолах. Однако главное отличие от оригинальной Венеции в том, что здесь нет толп туристов, и вряд ли бы европеец захотел оказаться в этом месте.

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О том, как появилась “Черная Венеция” и что здесь происходит, — в материале “Рамблера”.

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Рыбацкая деревня для мигрантов

Когда-то давно “Черная Венеция” была обычной рыбацкой деревней Макоко, расположенной в лагуне. Здесь жили рыбаки, которые добывали рыбу прямо в лагуне, а потом продавали ее. Такое жилье было для них удобно — не нужно было добираться до воды, чтобы начать работу.

Рыбаки строили себе деревянные хижины, стоящие на сваях в воде, и это жилье считалось незаконным. Однако правительство не запрещало им строить дома, поэтому другие нелегалы, приехавшие на заработки в Нигерию, тоже решили поселиться здесь. Теперь рыбацкая деревня разрослась и превратилась в трущобы с черной и зловонной водой, из которой теперь точно нельзя ловить рыбу, так и появилось неофициальное название “Черная Венеция”. Точное количество жителей неизвестно, по разным данным оно варьируется от 150 до 200 тысяч человек.

Как живут местные

В лагуне расположено более тысячи деревянных зданий, которые стоят на сваях в воде. В каждой такой хижине живет от 6 до 10 человек, большинство арендуют здесь кровать. У каждого домика стоит самодельное каноэ, с помощью которого местные жители добираются в другие дома или плавают к берегу.

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Здесь нет канализации, электричества и газа. Все отходы уходят в воду, что делает Макоко и прибрежные районы экологически непригодным для жизни. Питьевую воду покупают для продавцов, так как доступа у жителей к ней тоже нет. Большинство местных работают рыбаками или торговцами.