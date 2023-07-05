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«Дом мечты» Барби сдадут в аренду

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    В преддверии мировой премьеры фильма «Барби» на сервисе Airbnb для аренды стал доступен особняк в Малибу в стиле кукольного дома знаменитой куклы. Согласно объявлению «Дом мечты» Барби «сдает» ее парень Кен, пока владелица в отъезде. Акция проходит в рамках рекламной кампании по случаю выхода фильма. Об этом сообщает Forbes.ru.

    Трехэтажный особняк повторяет дизайн игрушечного «Дома мечты» куклы. Будущие жильцы смогут увидеть гардеробную Кена, испытать себя на специальном диско-танцполе, отдохнуть у бассейна и получить в подарок желтые роликовые коньки и доску для серфинга.

    Пожить в нем сможет любой желающий, причем бесплатно. Достаточно просто подать заявку на сайте Airbnb 17 июля. Правда будущим гостям все же потребуется немного удачи. Счастливчиков, которые получат двухдневное проживание на двоих в доме Барби, выберут с помощью лотереи.

    Интерьеры «Дома мечты» – в галерее «Рамблера».

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