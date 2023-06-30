Озеро скелетов: какую загадку еще не раскрыли ученые

В Гималаях на территории Индии расположено таинственное озеро Роопкунд, которое также известно как “озеро скелетов”. Еще с середины прошлого века ученые нашли на побережье сотни останков людей и ученые до сих пор разгадывают их происхождение.

© commons.wikimedia.org

О главных версиях того, что стало с людьми, отдыхавших на озере Роопкунд, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Легенды озера Роопкунд

Большую часть времени озеро Роопкунд и территория вокруг него покрыта льдом, но летом он тает и на поверхности встречаются останки людей. По рассказам очевидцев, на этой территории сохранились останки 500 человек. И ученые до сих пор не могут понять, куда направлялись эти люди и что они делали около высокогорного озера в таком большом количестве.

Впервые слухи о скелетах на озере появились в конце XIX века. Ученые смогли добраться туда лишь в 40-х годах XX века. Сначала предполагалось, что жертвами стали солдаты, погибшие во время японского вторжения в Индию, но позднее стало понятно, что скелеты лежат здесь гораздо дольше.

Неизвестность породила множество теорий и легенд. Местные жители говорили, что люди стали жертвами ритуального убийства одного из индийских культов. Другие уверяли, что во льдах Гималаев остались смертоносные вирусы и один из таких стал причиной гибели людей. Еще одна версия гласила, что люди вторглись на территорию богов, разозлили их, и это стало причиной гибели.

Экспедиция ученых

В 2004 году на озеро отправилась экспедиция из врачей из Индии и Европы, которая исследовала кости. Выяснилось, что помимо скелетов на озере сохранились останки животных, предметы утвари и украшения. Анализ показал, что все они погибли в 850 году нашей эры.

Schwiki/commons.wikimedia.org

Исследования останков продолжались и лишь в 2015 году эксперты нашли вмятины на черепах людей. Это помогло поставить точку в разгадке причин их смерти. Выяснилось, что людей убил огромный град, диаметр которого был до 7 сантиметров. На открытой местности они не смогли спрятаться, поэтому получили повреждения, несовместимые с жизнью. Часть людей хотели спрятаться в воде, но это не помогло, поэтому некоторые скелеты оказались на дне озера.