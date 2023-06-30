За недолюбливали мшец на русском севере

Мшец – вредоносный мох, доставивший немало хлопот жителям русского севера. В Архангельске и на Вологодчине хорошо знают его вредоносные свойства. Были в тех краях раньше захолустные деревеньки, в которые добраться можно было лишь на телеге по топкой лесной дороге, либо и вовсе только пешим ходом. Их окружали непроходимые болота, на которых, если верить старожилам, проживала всякая нечисть.

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А еще на болотах рос мох, который был необходим при строительстве деревянных домов, чтобы конопатить щели между брёвнами.

Старики говорят, что однажды чуть ли не целое село погибло, и винят в этом дурные мхи. Случилось вот что. В одном селе жители стали засыпать навсегда. Причем, сначала загадочная напасть косила стариков и детей – видимо, как самых слабых. Молодые и крепкие гибли во вторую очередь.

Мертвецов, конечно, с плачем уносили на погост. А потом кладбищенский сторож вдруг стал слышать из-под земли стоны и крики. Он вызвал милицию, могилы, откуда доносились звуки, вскрыли – и оказалось, что «покойники» в них ожили. Не все отравились до конца. Некоторые как бы впадали в летаргический сон. Виноваты во всем болота, точнее – их ядовитые испарения. После этого случая в топь высыпали тонну едких химикатов, оставшихся жителей переселили, и места эти стали заброшенными.

Зная о свойствах болот, местные жители прекрасно различали невинный мох и опасный мшец, испаряющий яд. И, разумеется, никогда не конопатили избы последним. Но потом вековой уклад жизни северных деревень круто изменился, туда понаехало много пришлых людей. Они ничего не знали про опасные свойства «дурного мха» – и конопатили им новые постройки. Случаев смертельных отравлений, вроде бы, не было. Однако, говорят, в жарко протопленной избе доходило до галлюцинаций.