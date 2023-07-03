Где находится город, в котором живут одни женщины

Существует удивительный населенный пункт, в котором проживают одни женщины.

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О том, где он находится, и как так получилось, – в материале "Рамблера".

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История

В далеком 1891-м году в Бразилии был основан город Ноива-ду-Кордейру, что в переводе с португальского языка означает "Божья невеста" или "невеста Иисуса". Согласно распространенной легенде, девушку по имени Мария Сеньоринья де Лима уличили в измене нелюбимому мужу. Порицаемая обществом и церковью, Мария покинула родной город и поселилась в необитаемой местности в 400 километрах от Рио-де-Жанейро. Так получилось, что печальная история любви положила начало истории места, которое в последующие годы станет особенным и привлечет к себе внимание публики со всех уголков мира.

Быт и развлечения

Детали дальнейшего развития Ноива-ду-Кордейру достоверно неизвестны. На сегодняшний же день его населяют около 600 женщин, которые перебрались сюда по доброй воле и живут в свое удовольствие. Они полностью управляют городом и заведуют его инфраструктурой: выращивают урожай, который питает их круглый год, а также продают выращенные продукты соседним населенным пунктам. Из развлечений – уютные фестивали и выступления только "для своих".

Семейное положение

Примечательно, что далеко не все представительницы прекрасного пола одиноки: некоторые из них замужем и даже имеют детей. Мужья, правда, в основном заняты на подработках в других городах, поэтому приезжают к любимым редко, причем в определенные дни, согласно установленному графику. Что касается наследников, то после того, как сыновья достигают совершеннолетия, они должны покинуть город, чтобы не нарушать устоявшихся традиций и уникальной атмосферы локации.