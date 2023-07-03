Eco Friendly Fest: искусство переработки и экотворчество

29 и 30 июля 2023 г. состоится одно из самых ожидаемых экособытий Москвы – летний Eco Friendly Fest. Посвященный защите окружающей среды и осознанному образу жизни фестиваль представит обновленную программу на территории городского пространства «Хлебозавод № 9». Гости Eco Friendly Fest смогут познакомиться с инновационными экобрендами и локальными хендмейд-производствами, принять участие в активностях, а главное — внести свой собственный вклад в заботу о нашей планете, сдав вторсырье на переработку. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

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Традиционно посетители фестиваля побывают на экомаркете, где смогут ознакомиться с широким ассортиментом экологически чистых товаров и решений от молодых брендов и мастеров. Свою продукцию представят бренды безопасных уходовых средств, натуральной косметики, апсайкл-одежды и аксессуаров, органических продуктов питания, декора и ароматов для дома — экомаркет подарит каждому возможность внести вклад в защиту окружающей среды через выбор эко-френдли продуктов в своей повседневной жизни.

Оба дня фестиваля гости Eco Friendly Fest смогут позаботиться о сохранении природных ресурсов. Потерявшую актуальность для владельца одежду можно будет обменять на вещевом свопе или сдать в РЕБОКС и получить за это баллы в программе лояльности приложения +1Город. Инициативу обмена уже прочитанными книгами поддержат платформа «Гриниум» и книжный магазин «Ходасевич» — партнеры Eco Friendly Fest, поставившие себе цель сделать книги доступными для всех.

Независимо от возраста, на Eco Friendly Fest каждый найдет для себя что-то увлекательное и интересное: организаторы подготовили обширную программу активностей для детей и взрослых. Команда проекта «Благодарный шкаф» проведет мастер-классы, которые позволят посетителям раскрыть свой творческий потенциал и приобрести новые навыки апсайклинга. На мастер-классах можно будет дать новую жизнь старой одежде, создав на ней прекрасный летний пейзаж, сделать авоську (фруктовницу) и подставку под горячее из старой футболки, а также украсить мешочки, сшитые из лоскутков ткани. Eco Friendly Fest также предлагает всем гостям принять участие в создании уникального апсайкл-артефакта — декорированного платья, которое будет использоваться в качестве наглядного материала на лекциях проекта «Благодарный шкаф».

Свои мастер-классы проведет и платформа «Гриниум»: посетители фестиваля смогут поучаствовать в археологических раскопках и задуматься о том, что мы оставляем потомкам, а также соорудить отель для насекомых, узнав больше о их значимости для экологии планеты.

Гостей фестиваля также ожидает треш-арт выставка, которая перевернет их представления о современном искусстве. Работы художника Ивана Замес — это уникальные арт-объекты из неорганического мусора и неперерабатываемых материалов, которые привлекают внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Погрузитесь в философию современной действительности через мир треш-арта!

Eco Friendly Fest 2023 — это возможность встретиться с представителями экосообщества, узнать новое, вдохновиться и внести свой вклад в создание зеленого будущего. Фестиваль приглашает всех единомышленников присоединиться к экособытию 29 и 30 июля в городском пространстве «Хлебозавод № 9»!

Информационными партнерами фестиваля выступят журнал «ШЭР», газета Vegetarian, интернет-портал «Рамблер», журнал «Новый очаг», НИА «Экология», интернет-портал Masterjournal.ru, журнал РГО «Вокруг света», сетевое издание KUDAGO, проект +1Город, интернет-издание Recycle, журнал «Йога», издание «Афиша Daily», Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», журнал Psychologies, медиа «Мослента», платформа «Ярмарка Мастеров», проект «Что узнала Алла?» и приложение SharingMap.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля: ecofriendlyfest.ru.

Место проведения: Москва, городское пространство «Хлебозавод № 9».

Даты проведения: 29—30 июля 2023 г., 12:00 — 19:00.