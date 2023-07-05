Пещера Чёрного дьявола: тайна самого страшного подземелья России

Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Сибири - Кашкулакская пещера в Кузнецком Алатау, известная своей таинственностью и мистической атмосферой. Согласно местным легендам, эта пещера, которая служила местом проведения древних магических ритуалов, навевает необъяснимый ужас на тех, кто смело входит в ее глубины.

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Вход в Кашкулакскую пещеру находится в 9 километрах от села Топаново, на территории Ефремкинского карстового участка. Пещера состоит из двух ярусов, образованных серыми известняками среднего и нижнего кембрия. Название пещеры происходит от хакасского названия горы Хос-Хулах, что означает "Два уха". Однако местные жители также называют ее пещерой Черного (горного) дьявола или пещерой Белого шамана.

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По преданиям хакассов, в прошлом в этой местности протекал Золотой ручей, который, по их верованиям, существовал еще в XVIII веке. Души умерших шаманов, сплавляясь по этому ручью, попадали на тот свет. В пещере жил могущественный шаман, носивший золотые одежды, который служил проводником для своих коллег. После его смерти местные жители стали избегать пещеру, считая ее входом в "Нижний мир". Те, кто все же решался спуститься под землю, сталкивались с видениями и ощущали ужас, а по возвращении к людям заболевали.

Пещера была "открыта" лишь в 1959 году, когда на нее наткнулась московская геологическая экспедиция. Геологи, проведя внутри пещеры всего 10 минут, были вынуждены покинуть ее из-за непонятного страха, о котором рассказывали хакассы. В последующие годы было проведено несколько экспедиций, в ходе которых было установлено, что пещера имеет общую длину от 700 до 820 метров и уходит вглубь земли на 50-60 метров. Во время исследований продолжали происходить странные явления, такие как галлюцинации и видения.

Археологи установили, что Кашкулакская пещера была культовым местом сибирских племен уже со II века до н.э. Внутри пещеры находился очаг, возле которого совершались кровавые ритуалы. Один из объектов поклонения был метровый сталагмит, который древние люди воспринимали как символ плодородия. В окрестностях пещеры жили сарматы, которые также проводили человеческие жертвоприношения. Пещеру также использовали предки современных хакассов. Однако конкретные шаманские практики неизвестны, так как в начале XX века ритуалы уже не проводились. В нижнем ярусе пещеры находится груда костей, смешанных с пеплом.

Ученые связывают возникновение измененных состояний сознания в пещере с особенностями ее обстановки и страхом замкнутого пространства. В начале 1990-х годов было сообщено, что Новосибирский институт клинической и экспериментальной медицины обнаружил необычную пульсацию электромагнитного поля в пещере. В периоды, когда из глубин пещеры исходил импульс, люди ощущали нервозность, переходящую в панику. Природа этой аномалии до сих пор неизвестна.