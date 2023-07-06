Что продают на колдовском рынке в Мексике
В столице Мексики расположен один из самых неординарных рынков мира. Он находится недалеко от исторического центра Мехико и называется Сонора. Еще с середины 50-х годов прошлого века его начали называть “рынком колдунов”. Там вам могут погадать на Таро, предсказать судьбу и продать травы для магического зелья.
О том, что продают на рынке Сонора и как не навлечь на себя гнев колдунов, — в материале “Рамблера”.
Культ Санта Муэрте
Культ Санта Муэрте (Святой Смерти) зародился в Мексике в результате смешения традиций ацтеков, инков и католицизма. Сейчас это — основное течение, которому следуют многие выходцы из страны. Они поклоняются единому божеству — Смерти. Как правило, ее представляют в образе скелета женщины, облаченного в яркие наряды и аксессуары.
Мексиканцы верят, что Святая Смерть исполняет желание, а перед ней все равны — включая тех, кто преступает закон. В честь божества строят часовни, возводят памятники и делают жертвоприношения в виде алкоголя, сигар и шоколада.
Часть культа Санта Муэрте практикует оккультизм, который в этой религии не возбраняется. Поэтому в доме некоторых мексиканцев можно найти статуи, травы, черепа животных, амулеты и посохи. Их они покупают на рынке Сонора.
Что можно найти на рынке Сонора
Рынок сонора огромен и там продают действительно все. Однако наиболее интересны отделы под номерами 107 и 108. В первом можно найти множество лавок с травами, картами, амулетами, жезлами и посохами и другими атрибутами черной магии. Сначала это выглядит пугающе, а потом завораживает. Человек сам начинает все ходить и смотреть, забывая о том, что все это относится к черной магии.
В этом отделе можно найти действительно все: от свечей до неординарных ингредиентов для зелий. Ходят слухи, что сюда стекаются колдуны со всей Мексики, чтобы пополнить свои запасы. В том числе представители культа Санта Муэрте. Несмотря на то, что рынок — преимущественно туристическая достопримечательность, некоторые люди верят, что не стоит трогать предметы, которые здесь продают, иначе можно навлечь на себя гнев душ колдунов.
Второй отдел отличается от первого тем, что здесь продают не вещи, а услуги. В шатрах сидят маги и колдуны, которые помогут вам обрести счастье, любовь, деньги, а также расскажут о вашем будущем. Некоторые из них религиозны, а другие придерживаются классических эзотерических практик: гадают на Таро, оракулах, кофейной гуще и других магических предметах.