Что продают на колдовском рынке в Мексике

В столице Мексики расположен один из самых неординарных рынков мира. Он находится недалеко от исторического центра Мехико и называется Сонора. Еще с середины 50-х годов прошлого века его начали называть “рынком колдунов”. Там вам могут погадать на Таро, предсказать судьбу и продать травы для магического зелья.

© Adam Brasher/Flickr

О том, что продают на рынке Сонора и как не навлечь на себя гнев колдунов, — в материале “Рамблера”.

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Культ Санта Муэрте

Культ Санта Муэрте (Святой Смерти) зародился в Мексике в результате смешения традиций ацтеков, инков и католицизма. Сейчас это — основное течение, которому следуют многие выходцы из страны. Они поклоняются единому божеству — Смерти. Как правило, ее представляют в образе скелета женщины, облаченного в яркие наряды и аксессуары.

Мексиканцы верят, что Святая Смерть исполняет желание, а перед ней все равны — включая тех, кто преступает закон. В честь божества строят часовни, возводят памятники и делают жертвоприношения в виде алкоголя, сигар и шоколада.

Adam Brasher/Flickr

Часть культа Санта Муэрте практикует оккультизм, который в этой религии не возбраняется. Поэтому в доме некоторых мексиканцев можно найти статуи, травы, черепа животных, амулеты и посохи. Их они покупают на рынке Сонора.

Что можно найти на рынке Сонора

Рынок сонора огромен и там продают действительно все. Однако наиболее интересны отделы под номерами 107 и 108. В первом можно найти множество лавок с травами, картами, амулетами, жезлами и посохами и другими атрибутами черной магии. Сначала это выглядит пугающе, а потом завораживает. Человек сам начинает все ходить и смотреть, забывая о том, что все это относится к черной магии.

В этом отделе можно найти действительно все: от свечей до неординарных ингредиентов для зелий. Ходят слухи, что сюда стекаются колдуны со всей Мексики, чтобы пополнить свои запасы. В том числе представители культа Санта Муэрте. Несмотря на то, что рынок — преимущественно туристическая достопримечательность, некоторые люди верят, что не стоит трогать предметы, которые здесь продают, иначе можно навлечь на себя гнев душ колдунов.

Adam Brasher/Flickr