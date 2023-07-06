Остров проклятых: какие тайны скрывает маяк Пойнт-Хикс
На мысе Пойнт-Хикс расположен самый высокий одноименный маяк в Австралии. Он известен не только своей высотой, но и загадочной историей, которая до сих пор удивляет как местных жителей, так и туристов.
Подробности – в материале "Рамблера".
Исчезновение
Поначалу все шло своим чередом: смотритель маяка нес службу, а последний исправно работал под его началом и освещал путь судам. Но однажды свет Пойнт-Хикса погас, шокировав тем самым бодрствующих местных жителей. Обеспокоенные австралийцы подумали, что с мужчиной что-то случилось и решили его проведать. Несколько раз они прошлись по лестнице и комнатам маяка, изучили близлежащие территории, но так никого и не обнаружили. В конце концов местные предположили, что со смотрителем произошел несчастный случай, и он, вероятно, утонул.
После неприятного инцидента за Пойнт-Хикс стал отвечать новый смотритель. Ходят легенды, что на новом месте он ощущал себя максимально дискомфортно: ему постоянно мерещились шаги за спиной, казалось, будто бы кто-то за ним следит. Вещи мужчины таинственным образом оказывались не на своих местах. Такая обстановка тревожила смотрителя, и он начал думать, что дух прошлого обитателя маяка навещает его и наблюдает за тем, как он исполняет свои обязанности.
Несмотря на то что после пропажи первого смотрителя странные вещи больше не происходили, место по-прежнему имеет неоднозначную славу. Считается, что за маяком действительно приглядывает дух однажды исчезнувшего мужчины. Его душа так и не упокоилась, поэтому он не может найти места и возвращается в последнюю обитель.
Сегодня
Как это часто бывает, таинственная аура маяка стала привлекать к себе внимание любознательных туристов со всех уголков мира. Приверженцы мистики прилетают в Австралию, чтобы посетить Пойнт-Хикс, побродить по нему, расслышать подозрительные звуки и испытать присутствие кого-то постороннего. Самые смелые путешественники даже остаются здесь переночевать. Некоторые действительно сообщают о шарканье, странных завываниях и необычных ощущениях.