Остров проклятых: какие тайны скрывает маяк Пойнт-Хикс

На мысе Пойнт-Хикс расположен самый высокий одноименный маяк в Австралии. Он известен не только своей высотой, но и загадочной историей, которая до сих пор удивляет как местных жителей, так и туристов.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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Исчезновение

Поначалу все шло своим чередом: смотритель маяка нес службу, а последний исправно работал под его началом и освещал путь судам. Но однажды свет Пойнт-Хикса погас, шокировав тем самым бодрствующих местных жителей. Обеспокоенные австралийцы подумали, что с мужчиной что-то случилось и решили его проведать. Несколько раз они прошлись по лестнице и комнатам маяка, изучили близлежащие территории, но так никого и не обнаружили. В конце концов местные предположили, что со смотрителем произошел несчастный случай, и он, вероятно, утонул.

После неприятного инцидента за Пойнт-Хикс стал отвечать новый смотритель. Ходят легенды, что на новом месте он ощущал себя максимально дискомфортно: ему постоянно мерещились шаги за спиной, казалось, будто бы кто-то за ним следит. Вещи мужчины таинственным образом оказывались не на своих местах. Такая обстановка тревожила смотрителя, и он начал думать, что дух прошлого обитателя маяка навещает его и наблюдает за тем, как он исполняет свои обязанности.

Несмотря на то что после пропажи первого смотрителя странные вещи больше не происходили, место по-прежнему имеет неоднозначную славу. Считается, что за маяком действительно приглядывает дух однажды исчезнувшего мужчины. Его душа так и не упокоилась, поэтому он не может найти места и возвращается в последнюю обитель.

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