Почему никто не разгадал тайну Китовой аллеи на Чукотке

Китовая аллея — одна из наиболее загадочных достопримечательностей Чукотского автономного округа. Ученые до сих пор не знают, как и зачем она появилась. Сейчас аллея стала туристической достопримечательностью и объектом культурного наследия, но местные жители верят в легенды и тайны, окутывающие историю ее появления.

О том, как Китовая аллея стала предметом споров и почему до сих пор никто не разгадал ее тайну, — в материале “Рамблера”.

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Охотники на китов

Еще до XVI века на острове Итыгран встречались местные жители, которые охотились на китов. Млекопитающие становились добычей и способом выживания, так как других животных на Чукотке очень мало, а кит мог накормить целый поселок. Однако Чукотку накрыло сильнейшее похолодание и киты перестали приплывать к берегам острова.

Постепенно китобойный промысел начал угасать, на острове Итыгран становилось меньше жителей, но они оставили после себя необычное наследие. Его обнаружили уже советские ученые, исследовавшие местность. Группа этнографов проводила экспедицию и обнаружила необычное сооружение. На протяжении полукилометра в землю оказались зарыты кости китов, расположенные перпендикулярно к земле.

Помимо костей были найдены черепа и челюсти китов, которые тоже были размещены как столбы. Там же остались специальные углубления, предположительно, их использовали для хранения мяса. Ученые выяснили, что китовая аллея была создана в XIV веке.

Исследование и споры

Ученые, историки и этнографы, продолжали исследовать местность, но так и не пришли к единому мнению относительно того, зачем местным жителям нужна была подобная аллея. Одни говорят, что здесь устраивали обряды для ловли китов, так как это место было предназначено для охотников — простой человек не смог бы добраться на берег без современного снаряжения.

Другие утверждают, что Китовая аллея использовалась для праздников, состязаний и пиров. Это место могло быть священным и использоваться местными жрецами для жертвоприношений. Однако подтверждений обеим версиям до сих пор нет.