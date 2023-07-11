В каких городах мира солнце светит наиболее и наименее часто

Солнце - источник жизни на Земле, и его лучи влияют на наше настроение и здоровье. Однако, количество солнечных дней в году может значительно различаться в разных уголках планеты.

Город с наибольшим количеством солнечных дней в году Вероятно, вы ожидаете услышать о каком-то тропическом рае, однако, самым солнечным городом в мире является Калама, расположенный в Чили. Здесь солнце светит в среднем 320 дней в году. Калама находится в пустыне Атакама, которая считается самой сухой пустыней на Земле. Благодаря этому, облачность в городе минимальна, что обеспечивает множество солнечных дней. Примечательно, что последний дождь с грозой в Каламе прошёл в апреле 1972 года, до этого последний раз дождь посещал эти места 400 лет назад.