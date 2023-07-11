Кто на самом деле живет в таинственном доме с манекенами

Возле Нового Гамбургского вокзала в Нью-Йорке находится загадочный дом. Его владельца зовут Джон Лоусон, однако никто из соседей мужчину не видел. Единственное, что они встречают каждый раз, проходя мимо дома, — манекены на крыльце. Однако день ото дня женские фигуры меняются.

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В материале "Рамблера" — таинственная история дома Джона Лоусона.

Этот дом построили еще в конце 19 века. Изначально он не скрывал в себе никакую тайну. Однако в 1871 году недалеко от здания случилась катастрофа. Пассажирский поезд потерпел крушение. Это произошло зимой, а потому люди, которые ехали в транспорте, замерзли насмерть. Кроме того, сам дом не один раз настигали пожары.

Информации об этом доме везде было крайне мало. Единственное, что было известно, — имя его владельца. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий зданием владеет Джон Лоусон, которого никто в округе никогда не видел.

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Дом кажется еще более пугающим по той причине, что на крыльце всегда восседают несколько женских манекенов, одетых в ретро-наряды. При этом их одежда, прически и позы постоянно меняются.

Но это не последняя загадка. Самое странное, что руки манекенов указывают то на дом напротив, то на вокзал, где произошла та самая катастрофа с поездом. Многие строят теории о том, что при помощи манекенов некто передает тайные послания.

Более того, ночью манекены неведомым образом исчезают и появляются уже ближе к утру. Соседи старались подкараулить того, кто уносит фигуры, но в доме не было слышно абсолютно ничего: ни чужих шагов, ни голосов. Зато всю ночь в окне отражался тусклый свет лампочки. Кто ее включает — до сих пор неизвестно.

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