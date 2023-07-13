Иремель: главные тайны самой священной уральской горы

Гора Иремель – одна из главных вершин Южного Урала. Она располагается на территории республики Башкортостан.

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Иремель –двухвершинная гора. Высота главной вершины (Большой Иремель) – 1582, 3 метра. Здесь расположено широкое плато. Вершина Малого Иремеля достигает 1449, 4 метра. Название горы толкуют по-разному. Оно созвучно башкирскому «эреме» — «заболоченный, лесистый берег реки». Действительно, река, которая протекает у подножия горы и имеет то же название – Иремель – вполне подходит под это описание. По другой версии, название горы происходит от слов «ир» — «богатырь, воин», и «эмел» — «седло». То есть, «богатырское седло». Двухвершинная гора и в самом деле напоминает своими очертаниями седло. Существуют и другие толкования. Иногда название горы переводят как «святая».

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В наши дни гора Иремель с ее живописной природой и несложным подъемом на вершинное плато – одно из самых популярных направлений пешего туризма в этом регионе. Однако, еще относительно недавно башкиры крайне негативно относились к попыткам подняться на гору, иногда даже прямо препятствуя этому.

Связано такое отношение башкир к горе Иремель с древнейшими религиозными представлениями этого народа. В настоящее время башкиры исповедуют ислам, однако в их культуре, народных преданиях, в эпосе сохранились отголоски доисламских верований.

В их числе – почитание священных мест. В исследованиях этнографа И. Лепехина посетившего Южный Урал в XVIII веке, можно прочесть, что каждое урочище, каждая гора и каждая пещера, по мнению башкир, имеет своего хозяина, духа-охранителя. И, разумеется, жители такой территории, как Южный Урал, с почтением относились к горам. У них много священных вершин, к их числу относится и Иремель. В мифологии предков современных башкир это была «добрая гора» — «изге тау». Другая гора– Яман-тау, которая является самой высокой точкой Южного Урала (1640 метров) считалась «злой». Название «Яман-тау» так и переводится – «плохая гора». На «злой горе» жил гигантский змей, а на вершине Иремель – добрые духи, охранители и заступники этих мест.

В 1904 году был опубликован «Путеводитель по Уралу» В. Весновского. Там есть подробное описание Иремеля, и, в том числе, такое наблюдение: «Проводник-башкир считает всегда долгом напомнить туристу, чтобы он, поднимаясь на вершину, не брал с собою водки, не пел там песен и вообще не производил бесчинств, в противном случае он рискует навлечь на себя гнев Аллаха».

Вера в Аллаха причудливо сочетается у жителей этих мест с древними обычаями и обрядами и по сей день. Этнограф Ф. Петров в книге «Традиционное мировосприятие народов степной Евразии» писал, что на уступах этой горы имеются скальные выходы, которые являются традиционными культовыми местами башкирских родов. Даже и в начале XXI века, по сведениям местных жителей, одна из семей устраивала у таких «родовых камней» благодарственный обряд по поводу поступления юноши в вуз. Места расположения этих священных скальных выступов башкиры скрывают от посторонних, боясь осквернения.

В наши дни почитание горы Иремель вышло далеко за пределы башкирских верований. Эта уральская вершина пользуется огромным успехом у эзотериков и адептов разнообразных неоязыческих культов. Большую роль в этом сыграла «эзотерическая шумиха» вокруг городища Аркаим, расположенного в трехстах километрах от Иремеля, в котором последователи теорий из разряда «фолк-хистори» склонны видеть едва ли не «прародину ариев». Дело в том, что у древних индоевропейских народов действительно было представление о некой священной горе. Этой священной вершиной объявлена гора Иремель, которая теперь считается среди эзотериков «местом силы», каналом «положительной энергии». Бытует представление, что над этой вершиной часто появляются НЛО.

Среди туристов есть поверье, что желания, загаданные на ее вершине, непременно сбываются, а также о том, что людей с нечистыми помыслами духи горы могут «водить», заставить их плутать, не пуская наверх и т.д. Можно так же найти информацию о том, что Иремель – это прародина славян, легендарная Гиперборея, и что именно в этих местах была написана «Велесова книга», признанная учеными подделкой, но, тем не менее, пользующаяся большим уважением у эзотериков.