Как выглядит самый высокий в мире песчаный замок

Скорее всего вы хоть раз в жизни пытались построить песчаный домик на пляже, но вряд ли вам удалось поднять его выше, чем на 20 сантиметров. Но есть такие умельцы, которым под силу построить целый замок из песка намного выше человеческого роста. Читайте об этом в материале "Рамблера".

© Guinnessworldrecords.com

На фестивале песка в немецком Бинце два года пытались возвести песчаный замок, но это никак не удавалось.

И вот спустя долгие месяцы попыток компания Skulptura Projects GmbH возвела в небо гиганта высотой в 18 метров.

Замок усердно строила интернациональная команда из 12 скульпторов и восьми техников из России, Польши, Венгрии, Германии, Голландии и Латвии.

Сооружение возводилось и снова разрушалось, однако последняя попытка увенчалась успехом. За три с половиной недели скульпторам удалось построить из настоящего песка создала огромное сооружение за три с половиной недели.

Guinnessworldrecords.com

Только взгляните на эту постройку! Диаметр его круглого основания составляет примерно 26 метров. И это не просто груда песка, это колонны купола, лестницы, резные ворота, окна.

Казалось бы, сооружение должно на чем-то держаться, но на самом деле нет никакой внутренней конструкции, поддерживающей замок. Кроме того, строители даже не добавляли воду, чтобы как0-то склеить все11 тысяч тонн песка.

Guinnessworldrecords.com

Строительство возглавлял энтузиаст Томас ван ден Дунген, который уже трижды попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Это сооружение позволило ему снова побить рекорд — предыдущий самый большой замок был почти на два метра ниже.