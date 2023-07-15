Как появился главный "демонический" собор Европы

Один из пяти самых больших христианских соборов в мире, миланский Дуомо, не просто так называют демоническим.

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Его строили сотни лет и за это время величественные своды храма сохранили в себе много страшных тайн. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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600 лет ради собора

Миланский собор строился 582 года. Это стоило жизни многим священникам, архитекторам, каменщикам и другим людям, посвятившим себя этому зданию.

Строительство собора было начато в 1386 году архиепископом Антонио да Салуццо вместе с лордом Джаном Галеаццо Висконти. Для работы было приглашено не менее 78 разных архитекторов со всей Европы. В 1418 году собор было решено принести в жертву, несмотря на то, что главный неф был достроен. В течение следующих двух столетий строительство продолжалось, но неоднократно прерывалось либо из-за нехватки средств, либо из-за политики, либо из-за местного недовольства бесконечным огромным проектом в центре города.

Легенда о пророческом сне

Именно миланский аристократ Джан Галеаццо Висконти заказал строительство Дуомо. Легенда гласит, что однажды ночью в 1386 году дьявол явился ему во сне и приказал построить церковь, наполненную дьявольскими изображениями , иначе он украдет его душу. Именно поэтому так много чудовищных голов украшают фасад Дуомо.

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Невероятные размеры

Миланский собор — второй по величине готический собор в мире, уступающий только базилике Святого Петра в Риме. Его своды также являются самыми высокими в мире (45 метров), за исключением недостроенного собора Святого Петра в Бове (48 метров).

Дуомо имеет форму латинского креста и занимает площадь почти 12 000 кв. метров. Его длина составляет 158 метров, а самая широкая часть – 92 метра.

В соборе 5 нефов, один центральный и два боковых. Все держится на 40 колоннах, высота колонн прохода 24,5 метра.

Внутри здания могут разместиться 40 000 человек.

Мраморным лесом над собором возвышаются 135 остроконечных шпилей. Самой высокой из башен является статуя Девы Марии высотой 108 метров, она была увенчана в 1762 году полихромной скульптурой Мадонны размером 416 см. По традиции ни одно здание в Милане не может подняться выше фигуры Мадонны, поэтому на вершинах всех небоскребов есть маленькие копии этой фигуры.

Собор весь покрыт резными архитектурными элементами с изображением цветов, фруктов и фантастических животных. Здание дополнительно украшают около 3400 фигур, в том числе 96 гигантских горгулий. Все они были подарены и сделаны многочисленными скульпторами. Стилей их исполнения тоже множество, начиная от готики, заканчивая ар-деко ХХ века. Говорят, что в этом здании больше статуй, чем в любом другом здании в мире.

Мрамор для строительства собора привозили из ледникового озера Лаго-Маджоре, расположенного к северу от Милана. Для его транспортировки из каменоломен были построены каналы, некоторые из которых сохранились до наших дней.

Внутри собора много ценных предметов. Для верующих наиболее ценна освещенная красным светом капсула над апсидой — один из гвоздей, предположительно являющийся распятием Христа. Святой Гвоздзь выставляется на всеобщее обозрение каждый год во время праздника, называемого Ритуалом Ниволи.

Гвоздь распятия Иисуса

Над апсидой (арочная часть над алтарем) есть пятно, отмеченное красной лампочкой. Это отмечает место, куда якобы был вставлен один из гвоздей распятия Иисуса. Каждый год в субботу, ближайшую к 14 сентября, архиепископ Милана поднимается на вершину, чтобы забрать гвоздь.

Мечта Наполеона

После освящения в 1418 году Миланский собор веками оставался незавершенным. Политика, нехватка денег, безразличие к, казалось бы, бесконечному проекту. Представьте себе гигантское сооружение в центре вашего города, остававшееся незавершенным всю вашу жизнь, жизнь вашего отца и деда! Неудачи держали собор в режиме ожидания, казалось, целую вечность. .