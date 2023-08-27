Секреты невероятных природных явлений: видео

Природа на нашей планете настолько многогранна, что даже спустя столетия работы ученых, некоторые явления невозможно объяснить.

Например, вы слышали о таком феномене, как "Око Сахары" — выдающаяся круговая геологическая особенность на плато Адрар в Сахаре. Это размытый геологический купол диаметром 40 километров, обнажающий осадочные породы слоями, которые выглядят как концентрические кольца. Внутри обнажаются изверженные породы и встречаются впечатляющие риолиты и габбро, подвергшиеся гидротермальным изменениям.

Структура также является местом исключительного скопления ашельских археологических артефактов. Око Сахары было выбрано в качестве одного из первых ста объектов геологического наследия, определенных Международным союзом геологических наук (IUGS) как имеющие наивысшую научную ценность.

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