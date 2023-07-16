Найдена гигантская "рыба судного дня" у берегов Тайваня

Дайверы у берегов Тайваня были загипнотизированы встречей с гигантской рыбой-веслом, которая, по слухам, является признаком надвигающихся землетрясений.

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На кадрах, снятых у побережья Жуйфана, можно увидеть, как дайверы окружают мерцающее серебристое существо, парящее у поверхности.

Дайверы подсчитали, что эта «рыба судного дня» имела длину около 0,6 до 1,8 метров, а их максимальный размер достигает 17 метров— это самая длинная из всех костистых рыб.

Кадр из видео

На теле существа также были загадочные дыры, которые, по мнению экспертов, являются результатом работы акулы-резака . Этот хищник известен тем, что выковыривает куски из крупной рыбы, китообразных и даже атомных подводных лодок.

«Она, должно быть, умирала, поэтому поплыл на мелководье», — рассказал Jam Press инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру о змеевидной рыбе.

Выход сельди на поверхность возможно, является плохим предзнаменованием для нас - некоторые местные жители считают, что эти обитатели, обитающие на глубине до 200 метров, являются признаком того, что в скором времени возможно землетрясение.

Это суеверие основано на японской мифологии, в которой говорится, что этот пожиратель планктона намеренно поднимается на поверхность и выбрасывается на берег перед надвигающимся толчком.

Эти опасения усилились во время землетрясения и цунами на Фукусиме в 2011 году, когда за два года, предшествовавших катастрофе, на берег выбросило десятки таких рыб.