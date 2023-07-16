Скелет "инопланетной русалки" найден на пляже в Австралии

Фотографии существа, напоминающего не то инопланетянина, не то русалку, выброшенного на берег на австралийском пляже, вызвали в шумные обсуждения в соцсетях.

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34-летняя австралийка Бобби-Ли Оутс поделилась в группе Marine Biology на Facebook* невероятными фотогафиями странного скелета, на которого она наткнулась, прогуливаясь по пляжу в Кеппел-Сэндс, Квинсленд.

«Мы ехали вдоль пляжа в поисках места для кемпинга и не могли не заметить, насколько череп похож на человеческий...

Что, черт возьми, это может быть, и почему это похоже на человеческий череп?»

Bobbi-lee Oates/Facebook

На фото видно, что скелет может похвастаться куполообразным гуманоидным черепом и растопыренными ребрами, которые напоминают инопланетянина в «Хищнике».

Оутс, которая подсчитала, что существо было 1,8 метров в длину, описала:

«У него был человеческий череп с удлиненной линией челюсти и волосы, но во многих местах они отсутствовали из-за разложения».

Она продолжила:

«Он был в точности похож на русалку, но волосатый, потому что у него, казалось, был хвост или какая-то конечность», — добавила ошеломленная девушка, которая была «шокирована» человеческим лицом скелета.

Сначала она думала, что обнаружила «чудесный новый вид», но в комментариях появились разные версии.

«Не похоже на морское животное. У него есть нога. И он очень волосатый», - написал один из пользователей.

Bobbi-lee Oates/Facebook

Другие писали, возможно, в шутку, что это существо было «русалкой» или «сиреной».

Однако некоторые реалисты предположили, что это было обычное, немифологическое существо.

«Похоже на мертвого тюленя/морского льва», — предположил один комментатор, а другой написал: «Вероятно, это какой-то дельфин».

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