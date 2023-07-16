Скелет "инопланетной русалки" найден на пляже в Австралии
Фотографии существа, напоминающего не то инопланетянина, не то русалку, выброшенного на берег на австралийском пляже, вызвали в шумные обсуждения в соцсетях.
34-летняя австралийка Бобби-Ли Оутс поделилась в группе Marine Biology на Facebook* невероятными фотогафиями странного скелета, на которого она наткнулась, прогуливаясь по пляжу в Кеппел-Сэндс, Квинсленд.
«Мы ехали вдоль пляжа в поисках места для кемпинга и не могли не заметить, насколько череп похож на человеческий...
Что, черт возьми, это может быть, и почему это похоже на человеческий череп?»
На фото видно, что скелет может похвастаться куполообразным гуманоидным черепом и растопыренными ребрами, которые напоминают инопланетянина в «Хищнике».
Оутс, которая подсчитала, что существо было 1,8 метров в длину, описала:
«У него был человеческий череп с удлиненной линией челюсти и волосы, но во многих местах они отсутствовали из-за разложения».
Она продолжила:
«Он был в точности похож на русалку, но волосатый, потому что у него, казалось, был хвост или какая-то конечность», — добавила ошеломленная девушка, которая была «шокирована» человеческим лицом скелета.
Сначала она думала, что обнаружила «чудесный новый вид», но в комментариях появились разные версии.
«Не похоже на морское животное. У него есть нога. И он очень волосатый», - написал один из пользователей.
Другие писали, возможно, в шутку, что это существо было «русалкой» или «сиреной».
Однако некоторые реалисты предположили, что это было обычное, немифологическое существо.
«Похоже на мертвого тюленя/морского льва», — предположил один комментатор, а другой написал: «Вероятно, это какой-то дельфин».
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