Выставка кавказского оружия открылась в цитадели Нарын-кала

Выставка кавказского оружия открылась в дербентской цитадели Нарын-кала
В цитадели Нарын-кала в Дербенте открылась выставка «Дом кинжалов».
В экспозиции представлены кавказское оружие и амуниция XIX — начала XX веков.
«В крепости Нарын-кала открылась уникальная экспозиция исторического кавказского оружия и амуниции XIX — начала XX веков „Дом кинжалов“. Здесь представлено холодное оружие, собранное частным дагестанским коллекционером на протяжении нескольких десятилетий из разных уголков мира», — рассказал ТАСС директор Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев.
По его словам, посетители выставки могут увидеть работы лучших мастеров Дагестана, а также предметы времен Кавказской войны, которые использовались в сражениях.
«В экспозиции также представлены экземпляры, связанные с древнейшими ритуалами. Огромные персидские кинжалы не оставят равнодушными самых взыскательных ценителей исторического оружия. Особое место занимают уникальные черкески, принадлежавшие знатным горцам и офицерам российской армии», — добавил он.