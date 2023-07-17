Выставка кавказского оружия открылась в цитадели Нарын-кала

В экспозиции представлены кавказское оружие и амуниция XIX — начала XX веков.

«В крепости Нарын-кала открылась уникальная экспозиция исторического кавказского оружия и амуниции XIX — начала XX веков „Дом кинжалов“. Здесь представлено холодное оружие, собранное частным дагестанским коллекционером на протяжении нескольких десятилетий из разных уголков мира», — рассказал ТАСС директор Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев.

По его словам, посетители выставки могут увидеть работы лучших мастеров Дагестана, а также предметы времен Кавказской войны, которые использовались в сражениях.