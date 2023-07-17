Спортивный праздник в честь Дня железнодорожника

6 августа в Москве на стадионе “РЖД Арена” пройдет спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!», приуроченный к празднованию Дня железнодорожника.

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Мероприятие будет состоять из спортивной части - благотворительного забега на дистанции 1520 м и 5 км, в том числе, детского забега, и развлекательной части - веселых спортивных игр, квестов, мастер-классов для детей и взрослых.

За атмосферу отвечает яркая музыкальная программа, хедлайнером которой станет группа “Пицца”.

Самое время регистрироваться, чтобы в праздничный день выйти на старт. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Регистрируйтесь для участия в забеге на сайте rzdrun.ru.

Приходите всей семьей и приглашайте друзей!