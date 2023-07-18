Что происходит в городе на скале, в котором живет одна семья

Одним для комфортной жизни нужна просторная квартира с современным ремонтом и всеми благами цивилизации. Другие получают истинное удовольствие от нахождения в уютном домике где-то в глубине тихого леса.

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Но и этот вариант далеко не самый скромный из возможных – свидетельством этого служит крошечная деревушка в Йемене. Подробности – в материале "Рамблера".

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Расположение

В пустынном Йемене, на скале высотой более 100 метров, расположились около 45 домов из сырцового кирпича с видом на бескрайнюю и необитаемую долину Вади Даван. Город-деревня Хайд Аль-Джазиль круглосуточно окружена песчаными просторами и редкими порывами ветра. И только высокие скалы в определенные часы суток служат спасением для местных обитателей, которые не могут скрыться от солнечных лучей по собственному желанию.

Население

Когда-то построенные здесь дома были полностью заселены, но из-за суровых условий многие семьи уехали из деревни. Теперь, насколько известно, здесь проживает одна единственная семья, старшие члены которой не желают уезжать из родного края. Однако достоверно не известно, обитает ли здесь кто-либо на постоянной основе – перепись населения проводилась последний раз несколько лет назад.

Инфраструктура

Проживание в Хайд Аль-Джазиле можно считать самой настоящей проверкой на выносливость. Здесь жарко, тесно и отсутствует какая-либо инфраструктура, необходимая для приемлемой жизни. В деревне нет источника влаги, который питал бы местное население. Больницы и продуктовые магазины тут тоже не встретить.

Более того, для получения медицинской помощи или пропитания необходимо добираться до ближайших населенных пунктов, в то время как даже спуск из деревни вызывает трудности. Для этого необходимо крайне аккуратно передвигаться по скалам либо самостоятельно, либо на осле. Даже самый новаторский внедорожник сюда не проберется.

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