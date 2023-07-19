Самая страшная пещера России: где она находится

Столкнувшись с непознаваемым и необъяснимым, возникает животный ужас. Этот ужас не поддается победе теми смельчаками, которые решаются спуститься в Кашкулакскую пещеру - самую страшную и мистическую на планете. Галлюцинации и бессонница - это еще меньшее из зол, поскольку многие из пещеры просто не возвращались.

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Местные жители издавна обходили пещеру вблизи хакасского села Топанов на горе Кашкулак. Это было не только из-за того, что она считалась одной из самых опасных на Земле, но и потому, что сызмальства знали о запрете тревожить Духа Белого Шамана. По хакасской легенде, у Золотого ручья рядом с пещерой некогда жил Старец. Он провожал души умерших в пещеру и одним взглядом превращал камни в золото. Когда Старец умер, его тело сожгли, а кости, лохмотья и бубен положили в пещеру. Потомкам строго запретили ходить в пещеру. Если разгневается Дух Старца, несчастья не миновать. Исключение делалось только для самых пожилых, которые могли уйти в пещеру и дожидаться смерти.

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Старожилы упорно рассказывали историю о двух девушках, которые решили посетить проклятую пещеру. Одна из них исчезла без следа. Вторую нашли через несколько дней с помутневшим разумом и крепко сжатой в руке фигуркой шамана. Но народные предания не остановили ни ученых, ни спелеотуристов, и с середины прошлого века началось активное освоение и изучение загадочной пещеры.

Одним из первых встречу с Белым Шаманом в 1985 году описал ученый-спелеолог Константин Бакулин. После многочасовой работы в гротах его команда решила выйти на поверхность. Бакулин как руководитель группы шел сзади. Неожиданно его «обдало жаром». Он попытался ускорить шаг, но ватные ноги не слушались. Словно по чьему-то приказу он, превозмогая страх, повернулся и увидел «пожилого мужчину» в развевающихся одеждах, мохнатой рогатой шапке, с горящими глазами. Шаман словно манил его за собой вглубь грота. Преодолев необъяснимое искушение пойти вслед, Бакулин начал отчаянно трясти страховочную веревку. Через несколько минут он был на поверхности, но старый Шаман еще долго мучил его во снах. Пересилить страх и спуститься в пещеру еще раз Бакулин так и не смог.

О встрече с Белым Шаманом рассказывал не только Константин Бакулин, но и другие опытные новосибирские спелеологи. По их словам, в одном из гротов они «столкнулись с черной фигурой», которая через секунды «растаяла». В книге «Загадочные явления» И. Резько приводит наиболее популярные версии, объясняющие появление Белого Шамана. Не исключено, что в пещере скапливаются газы, которые при длительном вдыхании вызывают галлюцинации. Другие ученые считают, что речь идет о голограмме. Если допустить, что предметы обладают «памятью», то они «запоминают», и затем транслируют сохраненную информацию. А значит, при определенных климатических условиях из пещерных стен вполне могут появляться объемные проекции.

Версию о наличии одурманивающих газов, вызывающих галлюцинации, подтверждает еще один факт. Пещеру с давних времен облюбовали шаманы. Чаще всего они приходили к сталагмиту в Храмовом гроте. У каменного алтаря во время камлания они приносили жертву Черному Дьяволу (по другой версии – идолу Фаласу). Шаманы перерезали жертве горло, окропляли стены пещеры и кидали тело в один из многочисленных вертикальных колодцев, уходящих на глубину до 20 метров. Не исключено, что жертва оказывалась на дне колодца полуживой, и только там она в муках умирала.

В книге «Иллюстрированное повествование о нечистой силе» И. Винокуров упоминает, что члены шестой экспедиции Новосибирского Института клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) под руководством академика В. Казначеева обнаружили в зловещих гротах «груды полуистлевших костей» – не только животных, но и людей. В начале нулевых пещеру как место «особой силы» облюбовали адепты неоиндуистской секты Саи-Бабы. Правда, жертвы они не приносили, да и «общались» с миром Мертвых недолго. Под давлением милиции и недовольства местных жителей сектанты покинули «природный храм» и перебрались в село Топанов.

Описание ощущений, которые испытывали в проклятой пещере участники экспедиций, очень схожи. Бывалые спелеологи и образованные ученые рассказывали про «нарастающее волнение» и необъяснимый панический страх. Научный сотрудник ИКЭМа А.Трофимов, участник 5-й экспедиции, писал, что каждый раз при нахождении в пещере у него «возникало чувство тревоги». Он «трясся, как осиновый лист», хотя никогда не считал себя трусом. Участник 6-й экспедиции И. Барановский рассказывал, как его ребята, видавшие пещеры и посложнее, «побросали снаряжение» и со всех ног, обгоняя и распихивая друг друга, помчались к выходу.

Понятно, что версии о некоей «мистической силе» и «потревоженных духах» ученых удовлетворить не могли. Поэтому они установили в Спальном гроте и снаружи Кашкулакской пещеры магнитометры и сделали интересное открытие. Электромагнитное поле внутри пещеры постоянно изменяется, но четко пробивается один определенный импульс. Он непостоянен, то появляется, то пропадает, но всегда имеет одинаковую амплитуду – тысяча нанотесл. Такой низкочастотный импульс, по мнению ученых, способен вызвать неприятные ощущения – тревогу, страх, панику – и не только у человека. Было замечено, что при появлении сигнала летучие мыши и гнездящиеся у входа голуби теряют ориентацию и начинают беспорядочно метаться.

Единственное, чего ученые не поняли — откуда берется импульс. Его мог вызвать стандартный трубопровод, но его под пещерой точно нет. Да и сигнал должен быть в таком случае постоянным.