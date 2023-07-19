Нара – один из древнейших городов в Японии, который славится оленями. Эти животные уже несколько веков свободно гуляют по улицам города и считаются местной достопримечательностью.

Все дело в том, что олени в Наре долгое время считались священными животными, которые помогали божествам. Издревле жители города оберегали оленей, и до XVII века за причинение даже случайного вреда животным можно было получить строгое наказание.

Сегодня олени в Наре уже не почитаются так усердно, но о них продолжают заботиться. Большая популяция этих животных привлекает в город множество туристов. Олени здесь совсем не дикие, они привыкли к людям и даже могут подходить к туристам за едой.

Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Miladyfairy.