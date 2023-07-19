5 заблуждений об Антарктиде, в которые все верят

Многие уверены, что Антарктида — безжизненный и опасный континент, а потому туда мало кто рискует наведаться. Однако большинство представлений об этом месте на самом деле ошибочны.

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"Рамблер" рассказывает, какие мифы бытуют об этом ледяном континенте.

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В Антарктиде совсем нет жизни

Кажется, будто никто не сможет выжить на ледяном континенте, однако воды Антарктиды полны китов, а территорию населяет огромное количество пингвинов, тюленей, морских котиков, леопардов и слонов. При этом около 1% континента не покрыто льдом: именно на этих оазисах обычно селятся люди. Свои поселения в Антарктиде имеют 29 стран, а постоянно на континенте проживает до 4 тысяч человек — в четыре раза больше, чем в городе-государстве Ватикан. Кроме того, американцы построили там город Мак-Мердо, который стал неформальный столицей континента. В Мак-Мердо есть дороги и даже светофор.

Там очень холодно

Рекордная низкая температура действительно была зафиксирована в Антарктида — примерно -90°С. Однако такую температуру зарегистрировали глубоко внутри восточной части континента. В западной части, на Антарктическом полуострове, — настоящее антарктическое лето с +15°С на солнце.

Белые медведи и пингвины живут вместе

Порой многие забывают, что белые медведи и пингвины никогда не смогут сосуществовать, потому что первые живут в Арктике, а вторые — в Антарктике, то есть в Антарктиде. Врагов на суше у взрослых пингвинов нет, а потому они часто без опаски могут подойти к людям на континенте.

Антарктида — ничья

Согласно договору об Антарктике 1959 года, современные страны действительно не могут предъявлять претензии на ледяной континент. Однако старые, которые были предъявлены до 1959 года, просто остались замороженными и никуда не исчезли. Если договор будет расторгнут, то Антарктиду поделят между собой семь стран: Чили, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Норвегия, Великобритания.

Сюда очень трудно попасть