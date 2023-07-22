Как в Перу нашли танцплощадку с тысячелетней историей

Необычную площадку для танцев, которой больше тысячи лет, обнаружили археологи в двухстах километрах к юго-востоку от столицы Перу города Лима, пишет The Art Newspaper.

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«В доиспанских андских ритуалах танец был важной частью процесса», — рассказал изданию Кевин Лейн, археолог из Института культуры Университета Буэнос-Айреса в Аргентине.

Как считают ученые, танцплощадка была построена где-то между 1000 и 1400 годами н. э. Она находится под открытым небом недалеко от храма инков, который посвящен богу молнии.

Ее спроектировали таким образом, что благодаря наличию четырех слоев она могла издавать и усиливать звуки природы. Специалисты считают, что древние жители этих мест могли использовать конструкцию для имитации звуков дождя и грома, которые связывали с божеством.