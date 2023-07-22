Массу 25-сантиметровых рыб, похожих на человеческий орган, выбросило на берег
Печально известная «рыба-пенис» произвела фурор среди местных жителей Аргентины, которые прибыли на пляж недалеко от Рио-Гранде.
25-сантиметровые существа телесного цвета получили свое прозвище из-за своей странной формы. На самом деле, в биологии это животное называется ложкообразным червем или по-научному Urechis Unicinctus.
Обычно они покрывают морское дно, но сильные штормы в этом районе выкорчевывали существ и выбросили их на берег недалеко от пляжей Мультиллара, к северу от Рио-Гранде.
Несмотря на то, что они намного больше, чем человеческий половой орган, в честь которого они названы, они действительно похожи на него. У них есть стержень и голова с отверстием наверху, которое они используют, чтобы поедать водоросли с морского дна.
Жители, обнаружившие пляж, усеянный мясистыми морскими обитателями, делятся фотографиями и видео, которые становятся вирусными в социальных сетях. Хотя их редко можно увидеть, это не первый случай, когда червей выбрасывает на берег.
"А где у него батарейки?", — пошутил один пользователь, сравнив червя с секс-игрушкой.
Интересно, что в некоторых странах даже едят таких червей. Гурманы говорят, что у морского червя жевательная текстура и сладкий вкус.
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