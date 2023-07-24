«Горки», «Ближняя дача», «Глициния»: где отдыхала советская элита

Кунцевская дача Генсек заехал в «ближнюю» дачу в 1934 году. Она стала вторым по важности рабочим кабинетом после кремлевского. Дом представлял собой одноэтажное здание, выкрашенное зеленой краской. Внутри – семь комнат, обшитых панелями из благородных пород дерева, паркет, строгое убранство. Через несколько лет дача была перестроена, и в ней появился второй этаж. Впрочем, Сталин туда почти не поднимался, преимущественно проводил время в 76-метровой Малой столовой – за большим столом в комнате он и работал, и обедал. В этой же комнате, по одной из версий (ее приводит Аллилуева в своей книге), в марте 1953 года у генсека случился приступ, от которого он уже не оправился