Выходные под знаком экологии – повеселиться и помочь природе вместе с Eco Friendly Fest

Лето – время новых знакомств, приключений и позитива, и всё это будет ждать вас на Eco Friendly Fest! 29 и 30 июля фестиваль осознанного образа жизни приглашает жителей и гостей Москвы в городское пространство «Хлебозавод № 9», чтобы принять участие в эко-френдли инициативах и повеселиться от всей души. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

© пресс-служба фестиваля Eco Friendly Fest

Eco Friendly Fest предлагает своим посетителям много разных способов внести свой вклад в защиту экологии и сохранение природных ресурсов. На июльских выходных в «Хлебозаводе № 9» можно будет обменяться уже прочитанными книгами на буккросинге, поделиться вещами с теми, кому они нужны больше, и собрать себе новый летний образ на свопе. Посетив экомаркет, можно познакомиться с безопасной для экологии продукцией молодых этичных брендов, а выставка арт-объектов от художника Ивана Замес даст пищу для размышлений об альтернативных способах переработки мусора.

На фестивале также будет возможность сдать отходы – пункт от экоцентра Сборка примет мелкие фракции вторсырья для последующей переработки и представит экспозицию выездного музея переработки – цепочки переработки различных видов вторсырья, многоразовые альтернативы «одноразовому мусору» и решения для снижения вреда окружающей среде. Мобильный пункт сбора вторсырья также представит ООО «МСК-НТ», где помимо приема отходов пройдет эксперимент-перформанс «Сожми и закрути», направленный на снижение объема пластиковой тары в контейнерах РСО.

Особенность летнего экофестиваля – это интересные активности на любой вкус, которые понравятся как взрослым, так и самым юным гостям Eco Friendly Fest. Найти вдохновение поможет мастер-класс «Закладки» от Re:Books – это простое и увлекательное занятие по изготовлению коллажа с сухими цветами и растениями. В конце мастер-класса каждая закладка ламинируется – это позволяет долгое время использовать ее по назначению и относиться к книгам более бережно. Мастер-класс проводится при организационной поддержке проекта +1Город – интерактивного помощника по устойчивому образу жизни, который позволяет быстро и просто найти социальные и экологические сервисы в любой точке России. Кстати, участники мастер-класса смогут сфотографировать созданные вместе с Re:Books закладки и отправить фото в приложение +1Город, чтобы получить баллы лояльности и обменять их на призы.

Раскрыть свой творческий потенциал еще больше и приобрести новые навыки апсайклинга можно будет на мастер-классах от проекта «Благодарный шкаф» — попробуйте вдохнуть жизнь в те вещи, которые уже давно не доставали из кладовой; например, украсить одежду прекрасным летним пейзажем, сделать авоську (фруктовницу) и подставку под горячее из старой футболки, отдекорировать мешочки из лоскутков ткани. Свои активности представит и платформа «Гриниум» – попробуйте себя в роли археолога в игре «Раскопки» и постройте домик для маленьких хранителей наших экосистем на мастер-классе «Отель для насекомых».

пресс-служба фестиваля Eco Friendly Fest

Оба дня фестиваля гостей Eco Friendly Fest будет встречать ЭкоМобиль SYNERGETIC, превращающий пластик, батарейки и макулатуру в подарки для заботы о себе. Каждый, кто примет участие в сдаче вторсырья на переработку, получит экоподарок от SYNERGETIC – бережную уходовую косметику.

Самым юным гостям Eco Friendly Fest наверняка придется по душе возможность погрузиться в мир виртуальной реальности – с помощью VR-очков участники этой активности узнают, почему важно сортировать мусор и как все-таки делать это правильно. Закрепить новые знания можно будет на практике, попробовав отсортировать отходы по всем правилам самостоятельно, не покидая виртуальной реальности. Для маленьких непосед также подготовлен большой пазл – собрав изображение белого мишки с малышом, можно принять участие в премии «Экология – дело каждого» и получить в подарок стикеры и футболки.

Раздельному сбору отходов посвящен и захватывающий экоквест от «Собиратора». Участникам квеста предстоит пройти 3 станции: «Ресурсы», «Сортировка» и «Вторая жизнь» и узнать много нового о повторном использовании ресурсов. Инициативу поддержит «Афиша Daily» – все участники квеста получат от них приятный приз!

пресс-служба фестиваля Eco Friendly Fest

Проведите выходные с пользой и вдохновением – присоединяйтесь к Eco Friendly Fest 29-30 июля и откройте для себя мир экологии, творчества и ответственного образа жизни!

Информационными партнерами фестиваля выступят журнал «ШЭР», газета Vegetarian, интернет-портал «Рамблер», журнал «Новый очаг», НИА «Экология», интернет-портал Masterjournal.ru, журнал РГО «Вокруг света», сетевое издание KUDAGO, проект +1Город, интернет-издание Recycle, журнал «Йога», издание «Афиша Daily», Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», журнал Psychologies, медиа «Мослента», платформа «Ярмарка Мастеров», проект «Что узнала Алла?», медиа «Экология жизни» и Новая лига университетов.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Место проведения: Москва, «Хлебозавод № 9», пространство «Ангар».

Даты проведения: 29-30 июля 2023 г., 12:00-19:00.