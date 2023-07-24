Стадионы из стран бывшего СССР вошли в Топ-100 лучших стадионов мира
Составлен рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo.
Рейтинг был составлен с учетом нескольких критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау фактор» – насколько сильно болельщики стремятся попасть на арену.
По информации республиканского портала Sports.tj, лучшей ареной мира по версии издания стала «Бомбонера», находящаяся в столице Аргентины Буэнос Айресе. Вторую строчку заняла «Маракана» в Рио де Жанейро, третью – «Сигнал Идуна Парк», являющийся домашней ареной дортмундской «Боруссии».
Отметим, что 58 е место в рейтинге 100 лучших стадионов мира заняла московская арена «Лужники».
На 75-м месте находится стадион «Копетдаг» в Ашхабаде (Туркменистан), на 41-м месте – Олимпийский стадион в Баку (Азербайджан), а на 28-м – Олимпийский стадион в Киеве (Украина).
Получается, одна арена из Центральной Азии в список попала – стадион в Туркменистане. Таджикских арен в списке нет.
В Топ 10 вошли:
- «Бомбонера» (Буэнос Айрес, Аргентина);
- «Маракана» (Рио де Жанейро, Бразилия);
- «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);
- «Тоттенхэм» (Лондон, Англия);
- «Монументаль» (Буэнос Айрес, Аргентина);
- «Ацтека» (Мехико, Мексика);
- «Камп Ноу» (Барселона, Испания);
- «Уэмбли» (Лондон, Англия);
- «Айброкс» (Глазго, Шотландия);
- «Сан Сиро» (Милан, Италия).
Полный список арен – тут.