Стадионы из стран бывшего СССР вошли в Топ-100 лучших стадионов мира

Составлен рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo.

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Рейтинг был составлен с учетом нескольких критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау фактор» – насколько сильно болельщики стремятся попасть на арену.

По информации республиканского портала Sports.tj, лучшей ареной мира по версии издания стала «Бомбонера», находящаяся в столице Аргентины Буэнос Айресе. Вторую строчку заняла «Маракана» в Рио де Жанейро, третью – «Сигнал Идуна Парк», являющийся домашней ареной дортмундской «Боруссии».

Отметим, что 58 е место в рейтинге 100 лучших стадионов мира заняла московская арена «Лужники».

На 75-м месте находится стадион «Копетдаг» в Ашхабаде (Туркменистан), на 41-м месте – Олимпийский стадион в Баку (Азербайджан), а на 28-м – Олимпийский стадион в Киеве (Украина).

Получается, одна арена из Центральной Азии в список попала – стадион в Туркменистане. Таджикских арен в списке нет.

В Топ 10 вошли:

«Бомбонера» (Буэнос Айрес, Аргентина);

«Маракана» (Рио де Жанейро, Бразилия);

«Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия);

«Монументаль» (Буэнос Айрес, Аргентина);

«Ацтека» (Мехико, Мексика);

«Камп Ноу» (Барселона, Испания);

«Уэмбли» (Лондон, Англия);

«Айброкс» (Глазго, Шотландия);

«Сан Сиро» (Милан, Италия).