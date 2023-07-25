Гренландия полностью растаяла 400 000 лет назад, но затем заледенела снова

До недавнего времени геологи считали, что Гренландия — крепость изо льда, который не таял в течение миллионов лет. Но два года назад ледяной керн показал, что остров полностью растаял менее 1 млн лет назад. По новым данным, значительная часть Гренландии растаяла и превратилась в тундру, свободную ото льда, около 416 000 лет назад.

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Геологи получили доказательства того, что осадочные породы непосредственно под ледяным щитом откладывались в свободной ото льда среде в период умеренного потепления с 424 000 до 374 000 лет назад. Это таяние вызвало повышение уровня моря на земном шаре минимум на 2 метра.

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«Это первое неопровержимое доказательство того, что большая часть гренландского ледяного щита исчезла с наступлением потепления», — говорит геофизик из Университета Вермонта Пол Бирман.

Ученые изучили кварц из керна, внутри которого накопились изотопы бериллия и алюминия. Изотопы образуются в земле под воздействием космических лучей. Именно благодаря этому удалось установить, как долго породы лежали на открытой поверхности — примерно 14 000 лет.

Новое исследование показывает, что остров полностью растаял и покрылся растительностью в период «межледниковья». Температуры тогда были такие же или чуть более теплыми, чем сегодня.

Скорее всего, ледяной щит Гренландии более чувствителен к антропогенному изменению климата, чем считалось ранее. В ближайшие столетия мерзлота необратимо и быстро растает, считают ученые. Понимание прошлого Гренландии очень важно для прогнозирования реакции на потепление климата в будущем.

«Если растопить только часть Гренландского ледяного щита, уровень моря резко повысится. Моделируя темпы таяния и реакцию на высокий уровень углекислого газа, мы видим, что уровень моря поднимется на метры, а возможно, и на десятки метров. А затем посмотрите на высоту Нью-Йорка, Бостона, Майами, Амстердама, на Индию и Африку — большинство мегаполисов находятся примерно на уровне моря», — заметила профессор Тэмми Риттенур.