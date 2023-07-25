За что гору в Сибири прозвали «пик Дураков»

Еще с 60-х годов прошлого столетия за одной из вершин Поднебесных Зубьев Кузнецкого Алатау закрепилось нелестное название – пик Дураков.

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Не исключено, что причиной для появления народного топонима стало обычное тщеславие.

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Пестрые горы

Кузнецкий Алатау – живописное нагорье на юге Западной Сибири, на 300 километров вытянувшееся с севера на юг. «Кузнецким» нагорье стали называть еще в XVI веке из-за того, что в местности преимущественно селились «кузнецкие татары». Так называли шорцев, которые славились мастерством обработки железа и изготовлением из него оружия и домашней утвари.

В книге «Сибирь. Путеводитель» А. Юдин поясняет, что «алатау» в буквальном переводе с тюркского означает «пестрые горы». Такое название местность получила благодаря неоднородному рельефу вершин. Например, на Большом Таскыле, встречаются «купола». За тысячелетия острый гранит был отполирован ветрами так, что стал походить на купола с немного приплюснутой верхушкой. Образованные на «куполах» террасы сплошь покрывает лишайник.

Вершины Большого Калыма и Мустаге со временем выровнялись полностью. А вот пик Алатаге усыпан огромными гранитными глыбами, которые похожи на руины средневековых крепостей. Одной из самых интересных считается вершина Церковной горы. Ветер со временем придал ей форму столба, который издали похож на колокольню. Поэтому вершина и получила такое необычное название.

Заповедные места

«Кузнецкий Алатау» – не только географический объект, но и природный заповедник. Кроме нескольких хребтов, разделенных долинами, на территории много горных озер и болот, которые питают Обь, Енисей и несколько других рек. Тут много лесов – преимущественно хвойных. Путь к снежным вершинам нередко пролегает по тропам, которые преграждают огромные гранитные валуны, а сумрачные тропинки в реликтовой тайге зачастую выводят на просторные цветущие долины. Неудивительно, что «Кузнецкий Алатау» – популярный туристический объект для любителей нетронутой природы и тишины.

Приезжают в Кузнецкий Алатау круглый год, несмотря на то, что из ближайшего Междуреченска ходит всего одна электричка, а автомобильной дороги до горных хребтов нет. Отсутствуют поблизости и блага цивилизации. Здесь нет многоэтажных отелей, поэтому жить туристам приходится в деревянных избах многочисленных туристических приютов. Можно поставить свою палатку. Постоянной сотовой связи тут тоже нет. Зато – неограниченные возможности для пешего и велосипедного трекинга и байдарочных сплавов. А лыжники и сноубордисты ценят снежные вершины за отсутствие подъемников. Приходится выкладываться по максимуму не только при спуске, но и при подъеме.

Ярмарка тщеславия

Если учитывать, что Кузнецкий Алатау находится не только в Кемеровской области, но и частично в Хакасии, то среди всех вершин первенство держат две. В Хакасии – Старая крепость (2,2 км), в Кемеровской области – Верхний Зуб (2,1 км). Покорять вершины-двухтысячницы самостоятельно и без опыта не рекомендуется. Зато без специальной подготовки можно подняться на тот Поднебесный Зуб, высота которого всего полторы тысячи метров – Малый. Одну из самых низких вершин еще иронически называют «Поднебесной». Тропа к горному пику хорошо проторена, несмотря на то, что склоны плотно покрыты курумником – большими валунами.

В начале истории покорения Поднебесных Зубьев нередко случалось, что поднявшиеся на Малый Зуб альпинисты-новички уверяли затем, что побывали на Верхнем. Почему они ошибались, неизвестно. Возможно, потому что из-за неопытности плохо ориентировались на местности и путали похожие горные вершины ненамеренно? Или не хотели ударить в грязь лицом и пытались укрепить собственный авторитет рассказами о «сложных восхождениях» на трудные высоты, хотя в реальности поднимались лишь на полторы тысячи метров.