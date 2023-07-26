В США набрали популярность бракоразводные вечеринки

По данным фотохостинга Pinterest, в 2022 году интерес пользователей к играм для бракоразводных вечеринок вырос на 80% по сравнению с 2021 годом. А частота запросов о тортах по случаю "знаменательного" события подскочила на 50%. Как сообщает The Wall Street Journal, праздновать "начало нового жизненного этапа" склонны именно женщины. Для них бракоразводная вечеринка - аналог девичника перед свадьбой. Распрощавшись с кольцом на безымянном пальце, американки собирают близких подруг под одной крышей, отправляются с ними в путешествие, на природу или в спа-салоны. Мероприятие тщательно планируют, от приглашений и дресс-кода до программы вечера и броских декораций. Гостям рассылают открытки с дерзкими слоганами вроде "Пока развод не разлучит нас" и "Только что развелась!" (по аналогии с популярной фразой Just married!, с англ. - только что вышла замуж).