Кубанский треугольник: какие аномальные вещи там происходят

Кубанский треугольник считается одним из самых загадочных мест на планете, даже среди многих ученых.

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В этом регионе можно найти множество необычных явлений, таких как таинственная пещера под Геленджиком и загадочные круги на полях неподалеку от Новокубанска.

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Треугольник со Степной улицей

Согласно Юрию Супруненко, автору издания «Новейшая энциклопедия таинственных мест России», на территории, известной как Кубанский треугольник, уже более 25 лет наблюдаются различные аномальные явления. Кубанский треугольник находится на юго-западе Краснодарского края и охватывает все населенные пункты и местности, расположенные примерно между городом Краснодар, поселком городского типа Джубга в Туапсинском районе и станицей Тамань в Темрюкском районе.

Однако, необъяснимые явления начинают проявляться уже на подъезде к Краснодару, неподалеку от станицы Елизаветинской. Водители особенно осторожны при проезде по улице Степной, которая протянулась здесь на километр, несмотря на наличие асфальтового покрытия, дорожных знаков и разметки. Здесь часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Причиной этому является неадекватное поведение самих водителей, которые жалуются на плохое самочувствие и помутнение сознания. Существуют слухи, что причина этих проблем связана с тем, что тела погибших во время Гражданской войны людей были похоронены прямо под дорогой. Кроме того, при раскопках меотского поселения, которое существовало здесь в I веке до нашей эры, был обнаружен могильник.

Круги на полях

Но главная достопримечательность Кубанского треугольника – загадочные круги на полях. Первые круги стали появляться неподалеку от Новокубанска еще летом 1996 года. Очевидцы заметили, что колосья были кем-то аккуратно срезаны и уложены по спирали слева направо. В апреле 1999 года исследователь Игорь Чуцков обнаружил на ячменном поле, также располагавшемся рядом с Новокубанском, будто выжженный лазером огромный овал длиной 25 метров. Подобные явления наблюдались не только в Новокубанском но и в Белореченском районе, у поселка Южный, а также в станице Некрасовской Усть-Лабинского района. Примечательно, что пиктограммы нередко образуются на одних и тех же местах.

Предполагается, что круги и другие фигуры появляются внутри Кубанского треугольника в связи с особой энергетикой данной зоны. Ведь на Кубани насчитывается не менее 3 тысяч мегалитических сооружений и дольменов. Недаром при изучении кругов на полях было замечено, что земля там сильно намагничена. Металлоискатель реагировал на почву так, словно ее посыпали металлическим порошком. Однако анализ показал, что никаких примесей в земле нет. А вот переданные в Тимирязевскую академию пробы почвы с полей подсолнечника, где также образовались круги, выявили, что в земле все же имеются металлические крупинки. Вот только подобных сплавов на Земле пока еще не существует.

Другие тайны треугольника

Богат Кубанский треугольник и дольменами, представляющими собой несколько вертикально поставленных каменных плит или глыб, прикрытых такими же плитами. Чаще всего дольмены располагаются поодиночке или небольшими группами, но встречаются и большие группы в несколько сот единиц. К слову, если верить А.Д. Авдусину, автору издания «Полевая археология СССР», группа дольменов в более чем 400 единиц была обнаружена на реке Кизинке в Краснодарском крае. Ученые утверждают, что дольмены были местом погребения и обрядовых церемоний. Некоторые считают, что в дольменах хоронили мудрецов, именно поэтому они обладают столь мощной энергетикой. Кроме того, дольмены якобы способны исцелять от различных недугов.