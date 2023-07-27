Как в Южной Осетии появилось озеро-призрак

Озеро Эрцо в Южной Осетии получило статус озера-призрака из-за своих необычных свойств. Местные жители сочиняют про него легенды, но на самом деле геологи уже давно знают ответы на все вопросы.

О том, почему озеро-призрак Эрцо местные жители обходят стороной, — в материале “Рамблера”.

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Легенды озера Эрцо

Необычное озеро прозвали призраком из-за того, что раз в 5-6 лет оно полностью высыхает и на его месте появляется красивая поляна, расположенная в ущелье гор. О его необычных свойствах было известно уже давно, поэтому местные жители сочинили несколько легенд, объясняющих феномен озера-призрака.

Одна из легенд гласит, что раньше на берегу озера жил злой мужчина. Он имел много денег, которые заработал нечестным путем. Он держал в страхе жителей близлежащих деревень, но однажды они восстали против него и утопили в озере. Тело мужчины так и не было найдено. С тех пор местные верят, что он превратился в злого духа и выпивает воду из озера раз в 5-6 лет, когда просыпается. Все остальное время его душа спит и не тревожит местные достопримечательности.

Еще одна легенда рассказывает историю о том, что в озере жила змея. Однажды она съела жертвенных овец и на нее разгневались боги. Змея испугалась и уползла далеко в горы, а озеро высохло. Теперь местные жители уверены, что высыхание озера — признак немилости богов.

Почему озеро Эрцо высыхает на самом деле

Ученые уже давно раскрыли феномен карстовых озер, поэтому Эрцо — не единственный водоем в мире, который регулярно высыхает. Дело в том, что под ним расположены карстовые пещеры, которые часто есть в горах. В этих пещерах текут грунтовые воды и когда их становится меньше озеро утекает под землю.

Это происходит раз в 5-6 лет, но может происходить и чаще в зависимости от дождей и погоды в том месте, откуда реки берут свое начало. Именно поэтому озеро называется карстовым, так как стоит над соответствующими пещерами.