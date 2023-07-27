Какие тайны скрыты в секретном архиве Ватикана

Ватикан является самым маленьким государством в мире, однако может похвастаться большим количеством ценных документов, которые хранятся в местном апостольском архиве. Он был основан в далеком XVII веке и стал как свидетелем самых разных исторических событий, так и местом хранения воспоминаний некоторых из них.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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История

Общая протяженность стеллажей с документами составляет целых 85 километров. Самих бумаг насчитывается более 35 000. Они начали появляться здесь, по официальным данным, с 1610-го года при папе Павле V, который выделил архив из Ватиканской библиотеки. А спустя 2 столетия здесь даже побывал император Наполеон и увез с собой немалую часть папских архивных документов. Разлука продлилась недолго, и через несколько лет они были возвращены на место.

Документы

В Ватиканском архиве можно найти уникальные бумаги, которые выходили из-под пера исследователей и влиятельных правителей или в отношении них. Например, здесь хранится отчет о суде над тамплиерами (1311 год), письмо английских пэров, в котором сообщается о свадьбе короля Генриха VII с Катериной Арагонской (1530 год), фрагмент последнего письма королевы Марии Стюарт папе Сикситу V (1586 год).

Есть и более позднее наследие: вынесенный астроному Джордано Бруно приговор инквизиции (1600 год), страница из протокола допроса Галилео Галилея с его подписью (1638 год), предсмертная записка Марии Антуанетты, написанная ею перед казнью в1793-м году). Со всем вышеперечисленным соседствует и письмо папы Пия XI, адресованное Адольфу Гитлеру в ответ на его послание, в котором он выразил надежду на укрепление связей с Ватиканом. Оно датировано 1934-м годом.

Секретность

Несмотря на секретность в 1881-м году архив был открыт для посещения ученым. С течением времени папы римские предоставляли доступ к отдельным частям накопленной за все время существования секретной библиотеки информации, а исследователи, в свою очередь, постепенно ее анализировали, узнавали интересные факты о прошлом, делились ими с научным сообществом.

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