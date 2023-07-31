Как живут люди в затопленной токсичными отходами деревне

До 1978 года деревня Джамэна была привлекательным местом для многих, благодаря своей красивой природе и возможностям для жизни и работы. Но все изменилось, когда обнаружили большие запасы меди рядом с деревней. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Медная шахта Рошия Поени начала разрабатывать эти места, и жители получили предложение переехать. Однако добыча меди превышала допустимые нормы, и для отходов создали искусственное озеро. С течением времени оно стало вторым по величине в Европе. Уровень токсичных вод постоянно растет, и это привело к затоплению поселения и домов. Глубина озера достигла 90 метров.

Над водами озера теперь возвышается церковный шпиль, который вызывает негодование у местных жителей. К сожалению, власти не смогли выполнить обещание перенести захоронения на безопасное место, и кладбище тоже было затоплено.

Несмотря на катастрофу, некоторые жители решили остаться в районе озера, хотя их численность сократилась до двадцати человек. Они не могут забыть трагедию, и видя церковный шпиль, они вспоминают о том, как прекрасное место стало разрушенным из-за жадности и безответственности людей. Владельцы рудника планируют убрать шпиль, чтобы стереть последние воспоминания о прошедших событиях и попытаться вернуть хоть часть прежней красоты деревни Джамэна.