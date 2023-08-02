В Москве завершился летний экофестиваль

29 и 30 июля в пространстве «Хлебозавода № 9» состоялся летний Eco Friendly Fest, собравший на своей площадке более 3 тысяч неравнодушных к экологии москвичей. В рамках программы фестиваля гости смогли не только поддержать эко-инициативы, но и приобрести новые навыки на мастер-классах, поучаствовать в игровых активностях и познакомиться с эко-френдли брендами на маркете.

© Пресс-служба

Отходы на переработку принимали сразу несколько операторов. Разнообразные мелкие фракции взял на себя экоцентр «Сборка», а прием вторсырья сопровождался наглядной экспозицией музея переработки, развеивающего мифы о повторном использовании вторсырья.

Обращением с крупными фракциями занялся мобильный пункт от ООО «МСК-НТ» – оператор также провел на фестивале эксперимент по снижению объема пластиковой тары в контейнерах.

ЭкоМобиль Synergetic обменивал макулатуру, пластик и использованные батарейки на уходовую косметику. Совместными усилиями более 100 кг одежды были собраны и переданы в фонд «Второе дыхание», где им предстоит обрести новую жизнь. Помимо этого, участники Eco Friendly Fest получили возможность опробовать сервис капшеринга «Верни стакан», благодаря которому каждый может сократить свой «мусорный» след.

Почувствовать себя настоящим волшебником и своими руками создать что-то необычное из самых простых материалов можно было на мастер-классах от проекта «Благодарный шкаф» и платформы «Гриниум». Надоевшие или устаревшие вещи превратились в летние пейзажи и полезные в хозяйстве вещи, цветочные закладки-коллажи еще долго прослужат книголюбам, а собранные гостями домики для насекомых помогут маленьким хранителям наших экосистем пережить предстоящую зимовку.

Художник Иван Замес представил на Eco Friendly Fest свои новые работы в стиле треш-арт и вдохновил гостей фестиваля по-новому взглянуть на не поддающиеся переработке отходы. Узнать, как обращаться с обычным вторсырьем, посетителям помог экоквест от «Собиратора», каждый участник которого получил приятный приз от «Афиши.Daily».

Самые юные защитники экологии смогли освоить навыки раздельного сбора с помощью очков виртуальной реальности и почувствовать себя настоящим археологом в игре «Раскопки», узнав больше о том следе, которое оставляет за собой человечество. Собирая пазл с белым мишкой, дети и их родители могли принять участие в премии «Экология – дело каждого». А игротека Медиаториков подготовила специальный мастер-класс по скрапбукингу, где все желающие создавали своего уникального персонажа.

Eco Friendly Fest – это площадка для знакомства с молодыми брендами и крафтовыми мастерами, помогающими нашей планете. На экомаркете гости фестиваля опробовали продукцию более 40 брендов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование будущего, свободного от загрязнения природы и экологических катастроф. В ассортименте маркета были представлены органические продукты, стильные предметы гардероба и интерьера, натуральная косметика, украшения и приятные сувениры, а также экологичные альтернативы одноразовым вещам.

Фестиваль осознанного образа жизни объединяет всех, кто хочет сделать мир лучше, расширяет экомышление и позволяет сделать нашу ежедневную жизнь экологичнее. Впереди еще много интересных идей и проектов – следите за новостями фестиваля и обязательно присоединяйтесь к нам в следующий раз!