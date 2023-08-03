Зачем россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику

Таиланд славится не только райскими курортами, кутежной столицей, дешевым массажем и «ледибоями», но также первоклассной медициной. Тринадцать лет назад власти страны сделали ставку на медицинский туризм и не прогадали — направление активно начало развиваться и привлекло тысячи путешественников. Местным клиникам удается сохранить низкие цены и высокое качество услуг не только в области лечебных процедур, но также в пластической хирургии. А в последние годы особой популярностью у россиян пользуются роды в азиатском королевстве. Почему соотечественники едут в Бангкок, на Пхукет и Самуи, чтобы поправить здоровье или перекроить внешность, разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Как Таиланд стал Меккой медицинского туризма

Видео дня

Юго-Восточная Азия всегда славилась традиционной медициной. Здесь веками практиковали процедуры очищения, питания и омолаживания с помощью трав и минералов, делали восстанавливающие массажи и пили лечебные настойки, а рецепты передавались из поколения в поколение.

Поначалу именно эти оздоровительные практики легли в основу реабилитационных центров Таиланда — они стали считаться одними из лучших на азиатском континенте. Тысячи иностранцев стали штурмовать границы страны, чтобы пройти такое лечение.

Современные власти королевства решили пойти дальше и сильно расширили список медицинских услуг, которые местные врачи могут предоставить туристам. В 2010 году правительство Таиланда стало активно превращать страну в один из ведущих азиатских центров медицинского туризма. Чтобы королевство выбилось в лидеры на рынке, в местное здравоохранение вкачивали большие деньги. Клиники оснастили современным оборудованием, перенимая опыт Европы или США, а врачам, чтобы получить лицензию, необходимо было пройти обучение за рубежом.

Сейчас в стране около 500 частных больниц, при этом одна из них — крупнейшая клиника во всей Азии, а также первая на континенте больница, получившая престижную аккредитацию JCI. Теперь в Таиланде 37 частных клиник имеют такой статус.

Врачи активно работают в международных больницах, поскольку в них платят почти в два раза больше, чем в государственных

На медицинский туризм в Таиланде стали обращать внимание и россияне, причем с каждым годом все чаще. Как Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные крупнейшего многопрофильного медицинского центра Таиланда Bangkok Hospital Pattaya, по сравнению с 2022 годом общий спрос на медицинские услуги в Таиланде у отечественных туристов вырос в шесть раз.

В основном путешественники отправляются в азиатскую страну рожать детей, делать пластические операции, ставить виниры, делать диагностику организма, кардиологические, офтальмологические, стоматологические и ортопедические операции, лечить бесплодие и многое другое

Потягаться с королевством по объемам медицинского турпотока может разве что Турция (об этом — в предыдущем материале «Ленты.ру»). Цены в обеих странах практически одинаковые и сильно отличаются от конкурирующих государств. Считается, что они в четыре-пять раз ниже, чем в США и Европе, и в два-три раза ниже, чем в Южной Корее или Китае.

Совместить приятное с полезным

Интернет завален рекламой, которая предлагает путешественникам, желающим перекроить свое тело и подправить здоровье в Таиланде, всевозможные скидки и акции. На одно из таких объявлений клюнула россиянка Наталья вместе с подругой Мариной. Девушки увидели в интернете, что два известных пластических хирурга в Бангкоке устраивают акцию — проводят операции по мини-подтяжке лица, блефаропластике и подтяжке груди с большими скидками.

Записавшись на консультацию, подруги купили билеты и отправились в Таиланд. Изначально они планировали просто проконсультироваться, однако врач после осмотра не стал тянуть и сразу назначил дату операции.

«После оплаты нам подарили по чемодану и провели в палату готовиться к операции. Повсюду были русскоязычные переводчики, так что никаких языковых проблем не было. Сам доктор знал по-русски только два выражения: открыть глаза — закрыть глаза. Этого оказалось достаточно», — рассказывает Наталья.

Врачи обязаны знать как минимум английский, чтобы понимать иностранных пациентов, к тому же всегда есть переводчики, которые помогают клиентам, пояснил медицинский консультант Денис, который уже пять лет работает в сфере медицинского туризма в Таиланде.

"Для среднего медицинского персонала проводят дополнительные курсы, чтобы они больше понимали менталитет иностранных пациентов", — Денис, работает в сфере медицинского туризма в Таиланде.

Операции Натальи и Марины длились сорок минут, после этого подруги получили лекарства — противовоспалительные, анальгетики, антибиотики, охлаждающую повязку и антибактериальную мазь — и поехали в кафе есть «Том Ям».

«Сидя в очереди, мы встречали многих наших туристок, которые тоже решили совместить отдых с пластическими операциями», — рассказала россиянка.

Тур в Таиланд на двоих с перелетом, трансфером и размещением в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами стоит от 252 тысяч рублей, в четырехзвездочном только с завтраками — от 169 тысяч рублей, трехзвездочном — от 165 тысяч рублей

Сколько стоит исправить нос и увеличить грудь

Хорошие платные клиники предоставляют трансфер из аэропорта.

«Палаты в тайских клиниках здесь ничем не отличаются от отельных номеров. А мягкая теплая погода и климат помогают быстро восстановиться после операции», — нахваливает медицинский туризм в Таиланде Денис.

По его словам, местные жительницы массово делают блефаропластику, чтобы изменить разрез глаз или размер век и стать похожими на европеек.

«Эта операция несложная и очень популярная — длится максимум час, еще 30 минут нужно, чтобы отойти от наркоза. После этого пациента выписывают», — объяснил медицинский консультант.

Стоимость блефаропластики начинается от 55 тысяч тайских бат (145 тысяч рублей). В стоимость операции включены услуги хирурга, лекарства, а также питание и пребывание в палате.

Маммопластика в среднем стоит от 104 тысяч бат (273 тысячи рублей). Ринопластика — от 80 тысяч бат (210 тысяч рублей). В более крупных и дорогих клиниках цена может доходить до 200 тысяч бат (525 тысяч рублей). Абдоминопластика — 160 тысяч бат (420 тысяч рублей)

«Абдоминопластику проводят, когда пациент недоволен своим телом: у него есть лишний жир или после похудения кожа обвисла. Эта операция считается довольно простой. За день до операции пациент сдает анализы, на следующий день его оперируют в течение часа. В зависимости от состояния еще сутки или двое он находится под наблюдением в клинике. Через неделю швы снимают», — пояснил Денис.

Несмотря на кажущуюся простоту операции и профессионализм врачей, результаты хирургического вмешательства могут понравиться далеко не всем, рассказала эксперт по медицине Диана.

«В пластической хирургии недовольство встречается чаще, чем в общей медицине. Пациенты должны понимать, что то, чего они хотят, может получиться не сразу. И эта операция будет не последняя», — отметила девушка.

С какими проблемами можно столкнуться

С такой ситуацией столкнулась россиянка по имени Анна. Через месяц после маммопластики вместе с мужем и детьми она прилетела в Таиланд.

«Врач разрешил мне лететь отдыхать. Однако уже в самолете я почувствовала себя плохо. Грудь сильно отекла, на месте шва появилась дырка, из которой стала сочиться лимфа. Прилетев на Самуи, мы бросились искать врача. Интернет пестрил разными предложениями», — пояснила россиянка.

Вместе с супругом женщина отправилась в частную клинику, ей ввели антибиотик, прописали курс лекарств и сказали, что на грудь все же придется наложить швы.

«Врач зашивал мою грудь прямо у себя в кабинете: обколол антибиотиками и стянул кожу. В итоге шов был отвратительным. От людей, которые делали операции в Таиланде, я узнала, что тайцам неважно, будут ли швы эстетически красивыми или нет. В этом принципиальное отличие от России, где важна именно красота шва», — пояснила она.

Похожая проблема произошла у ее подруги.

"Отдыхая в Таиланде, она сильно упала в ванной, повредив сухожилия и вены. В частной клинике ей наложили швы. Но делалось это — лишь бы зашить. Шрамы были просто ужасные: одни спайки, складки на коже. Вернувшись домой, ей пришлось все переделывать. После операции в России шрамов практически не видно", — Анна, российская туристка.

Сколько стоит родить в Таиланде и как это происходит

Если в борьбе за статус лидера в сфере медицинского туризма Таиланд и Турция идут ноздря в ноздрю, то рожать россиянки предпочитают в азиатской стране.

«Никаких привилегий в плане дальнейшего нахождения в стране им это не дает. И стоимость тоже не низкая. Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но и из-за климата», — считает представитель Bangkok Hospital Pattaya Алина Криштафович.

Опрошенные «Лентой.ру» туристки, летавшие рожать в Таиланд, рассказали, что выбрали роды в Бангкоке и Паттайе по нескольким причинам: из-за высокого уровня медицины и более внимательного отношения к пациентам.

«В отличие от России, персонал не будет грубить роженице или запугивать ее, она может получить полную информацию о каждой услуге и возможных рисках, палаты там более комфортабельные, к тому же родных пускают к маме и малышу без ограничений и всяких справок», — рассказала Валентина, приезжавшая в Таиланд на роды.

Готовясь к родам в Таиланде, она собирала информацию не на официальных сайтах клиник, а во в группах, созданных россиянами. В них они делятся впечатлениями о клиниках, ценах, врачах и переводчиках

Самыми популярными в Бангкоке считаются три больницы: Bangkok Hospital in Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Mission Hospital Phuket. Почти половина пациентов в них — иностранцы.

Некоторые будущие мамы прилетают в азиатскую страну в самом начале беременности, чтобы как можно дольше наблюдаться у конкретного врача. Но есть и те, кто приезжает в Таиланд ближе к 30-й неделе.

Врачи просят будущих рожениц приехать не позднее 32-й недели беременности

По словам Валентины, врачи ничего не запрещают будущим мамам во время беременности, кроме алкоголя и кофе.

Женщина советует россиянкам, которые планируют поехать рожать в Таиланд, уже находясь в стране, сходить на прием в разные клиники, чтобы выбрать лучшую для себя цену.

Цены на родовой контракт для туристов и местных жителей отличаются. Иногда врачи делают исключение для иностранцев и предлагают им местные цены

«Это возможно, если женщина до родов посетила врача как минимум шесть-восемь раз. Но надо помнить, что это Таиланд, поэтому разные врачи могут совершенно спокойно называть разные цены на один и тот же пакет услуг. Я спрашивала девочек в Паттайе, оказалось, что все платили разные суммы, при этом они довольно сильно отличались друг от друга», — пояснила россиянка Екатерина, недавно родившая в Бангкоке дочь.

В среднем ведение беременности на Пхукете стоит от 2,3 тысячи долларов (207 тысяч рублей), отдельно УЗИ и скрининги — в районе ста долларов (девяти тысяч рублей).

Эпидуральная анестезия стоит 26 тысяч бат (69 тысяч рублей), если продлевать ее каждые четыре часа, заплатить придется еще по пять тысяч бат (13 тысяч рублей)

Естественные роды в тайских больницах стоят от 61 тысячи бат (160 тысяч рублей), кесарево — от 78 тысяч бат (205 тысяч рублей). Из-за этого многие считают, что тайские врачи специально склоняют туристов к кесареву сечению.

«Это неправда. Сами тайки чаще выбирают кесарево, но врачи исходят из того, что лучше маме и ребенку. Если они видят угрозу малышу, то не будут рисковать своей лицензией, идя на поводу у роженицы, которая настаивает на естественных родах», — пояснила Валентина.

С ней согласна и Екатерина.

«После родов первой дочери в Москве, я сама настаивала на кесаревом сечении, но моя врач убедила меня, что я сама смогу спокойно родить малышку», — рассказала россиянка.

₽ 73 000 стоят билеты из Москвы в Бангкок и обратно на одного человека. Аренда кондо в зависимости от месторасположения обойдется в диапазоне 256-740 долларов (от 23 до 66,5 тысячи рублей) в месяц

Без гражданства, но с удобством

После родов женщин вместе с мужьями и новорожденными детьми переводят в палаты, оборудованные всем необходимым: удобной кроватью с пультом управления, кондиционером, диваном, большим креслом, шкафом, холодильником, телевизором, чайником, микроволновкой, чашками, кулером с питьевой водой и большой ванной комнатой.

«Там были полотенца, одежда для мамы и малыша, тапочки, шампуни, гели для душа, разные присыпки, памперсы — в общем все. С собой нужно взять только косметику и одежду для выписки из клиники», — рассказала Екатерина.

По словам туристки, она очень рада, что приехала рожать именно в Таиланд

«Там не чувствуется пребывание в больнице. Нет депрессии, каждое утро в окно светит солнце. Моя маленькая дочь через месяц после рождения уже купалась в море. Там тепло, не надо надевать малышу теплую одежду, чтобы пройтись с коляской», — добавила девушка.

Единственное, что ее огорчает, в Таиланде, в отличие от некоторых латиноамериканских стран, США и Канады, не дают гражданство по праву рождения или хотя бы вид на жительство

«Единственное — с документом из больницы в местной миграционной службе можно легко продлить тайскую визу для мамы и малыша сроком до трех месяцев. В течение полутора недель можно получить российский загранпаспорт на новорожденного, чтобы потом улететь домой», — рассказала она.

Тем временем эксперты туристической отрасли в Таиланде опубликовали прогноз, согласно которому доход от медицинского туризма в стране превысит в 2023 году 700 миллионов долларов.