Где в Беларуси расположен замок с призраками

Беларусь славится своими природными и архитектурными достопримечательностями. Туристы едут в страну для того, чтобы изучить культуру и историю республики. Однако некоторые популярные места хранят в себе мистические тайны.

© Alexxx1979/commons.wikimedia.org

Одним из таких загадочных мест стал Несвижский замок. О нем — в материале “Рамблера”.

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История появления замка

Первый камень в фундамент замка заложили представители рода Радзивиллов в XVI веке. С тех пор во время строительства дворцового комплекса его владельцы менялись, поэтому получилось так, что в нем смешались разные культуры и течения архитектуры. В этом и заключается его главная уникальная черта.

Радзивиллы покинули замок лишь в 1939 году, когда в город вошла Красная Армия и установилась советская власть. Уже тогда Несвижский замок представлял собой огромный комплекс с ландшафтным парком. Во время Великой Отечественной войны замок эвакуировали, так как он находился на границе с Польшей.

Lucas Cranach the Younger/commons.wikimedia.org

В послевоенные годы на территории замка и парка был санаторий, где отдыхали участники боевых действий. Сейчас там расположен музей-заповедник, а сам замок считается одним из самых красивых в Беларуси.

Призрак Черной панны

Однако не только красота дворцового комплекса привлекает внимание в Несвижскому замку. Существует легенда, согласно которой в нем живет призрак. Очевидцы уверяют, что призрак Черной панны несет предупреждения о катастрофах.

Легенда о приведении связана с периодом, когда в замке жили Радзивиллы. Этот род был очень могущественным, но власти было мало. Поэтому один из потомков Радзивиллов Николай, которого называли Черный, решил породниться с будущим королем из Польши Сигизмундом II Августом. Для свадьбы была выбрана двоюродная сестра короля Барбара. Они действительно полюбили друг друга и ходили на тайные встречи. Об этом узнал и Николай. Он пригрозил Августу, чтобы тот не порочил честь дамы и женился на ней. Август сказал, что уедет, но в последнюю ночь встретился с возлюбленной, Николай об этом узнал и заставил королевскую особу жениться. Торжество проходило тайно, так как Август боялся осуждения со стороны знати.

Когда он взошел на престол, то объявил о том, что он и Барбара обвенчались. Семья короля раскритиковала его и задумала избавиться от супруги. Барбара умерла спустя полгода после коронации, официальной причиной стала неизвестная болезнь, но историки предполагают, что девушку отравили.

Lucas Cranach the Younger/commons.wikimedia.org