Где в Беларуси расположен замок с призраками
Беларусь славится своими природными и архитектурными достопримечательностями. Туристы едут в страну для того, чтобы изучить культуру и историю республики. Однако некоторые популярные места хранят в себе мистические тайны.
Одним из таких загадочных мест стал Несвижский замок. О нем — в материале “Рамблера”.
История появления замка
Первый камень в фундамент замка заложили представители рода Радзивиллов в XVI веке. С тех пор во время строительства дворцового комплекса его владельцы менялись, поэтому получилось так, что в нем смешались разные культуры и течения архитектуры. В этом и заключается его главная уникальная черта.
Радзивиллы покинули замок лишь в 1939 году, когда в город вошла Красная Армия и установилась советская власть. Уже тогда Несвижский замок представлял собой огромный комплекс с ландшафтным парком. Во время Великой Отечественной войны замок эвакуировали, так как он находился на границе с Польшей.
В послевоенные годы на территории замка и парка был санаторий, где отдыхали участники боевых действий. Сейчас там расположен музей-заповедник, а сам замок считается одним из самых красивых в Беларуси.
Призрак Черной панны
Однако не только красота дворцового комплекса привлекает внимание в Несвижскому замку. Существует легенда, согласно которой в нем живет призрак. Очевидцы уверяют, что призрак Черной панны несет предупреждения о катастрофах.
Легенда о приведении связана с периодом, когда в замке жили Радзивиллы. Этот род был очень могущественным, но власти было мало. Поэтому один из потомков Радзивиллов Николай, которого называли Черный, решил породниться с будущим королем из Польши Сигизмундом II Августом. Для свадьбы была выбрана двоюродная сестра короля Барбара. Они действительно полюбили друг друга и ходили на тайные встречи. Об этом узнал и Николай. Он пригрозил Августу, чтобы тот не порочил честь дамы и женился на ней. Август сказал, что уедет, но в последнюю ночь встретился с возлюбленной, Николай об этом узнал и заставил королевскую особу жениться. Торжество проходило тайно, так как Август боялся осуждения со стороны знати.
Когда он взошел на престол, то объявил о том, что он и Барбара обвенчались. Семья короля раскритиковала его и задумала избавиться от супруги. Барбара умерла спустя полгода после коронации, официальной причиной стала неизвестная болезнь, но историки предполагают, что девушку отравили.
Убитый горем Август решил вызвать дух своей возлюбленной, чтобы вновь с ней увидеться. Ритуал прошел успешно, но король нарушил главный запрет — ему нельзя было прикасаться к призраку. С тех пор неупокоенный дух Барбары начал блуждать по замку. Спасти ее могла только смерть возлюбленного в этом же месте, но Август не успел вернуться в замок, поэтому дух девушки так и остался блуждать по замку.