Топ-5 известных фестивалей для любителей пива

Люди проводят в честь этого старинного напитка фестивали и праздники, которые объединяют вместе целые народы, стирая между ними политические и культурные различия. Ежегодно в мире проводятся десятки крупных фестивалей пива, про которые вы можете узнать в материале «ФедералПресс».

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Октоберфест (Oktoberfest)

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Этот фестиваль каждый год по традиции проводят в Мюнхене в октябре. Впервые мероприятие состоялось в 1810 году и по сей день собирает свыше 6 миллионов пивных гурманов со всего мира. Традиционно во время фестиваля проливается не менее 6 миллионов литров пива, которое производится в соответствии с законом «Райнхайтсгебот».

Местные жители во время фестиваля надевают баварские костюмы и угощают туристов национальными деликатесами.

Каннштаттер Фольксфест (Cannstatter Volksfest)

В конце сентября – начале октября в Штутгарте в Германии проходит еще один традиционный и второй – по значимости и размаху – пивной фестиваль мира. Мероприятие начинается в последнюю неделю сентября и длится в течение двух недель. В это время в Бад Кагштатте – старейшем районе Штутгарта, давшем название пивному фестивалю, открывается крупная осенняя ярмарка, куда съезжаются тысячи туристов со всего мира. Традиционно оба мероприятия посвящены сбору урожая.

Фольксфест-парад считается ярким событием для города, на котором собираются толпы горожан и туристов. Гостей угощают всевозможными сортами пива и развлекают живыми выступлениями артистов. На празднике можно покататься на различных аттракционах.

Большой британский фестиваль пива (Great British Beer Festival)

В августе в Лондоне англичане проводят Большой британский фестиваль пива. Большой холл выставочного центра «Олимпия» превращается в гигантский паб, где собраны лучшие питейные заведения Туманного Альбиона. В центре внимания – классический английский эль. Те, кто предпочитают иные напитки, скучать не будут. На фестивале ежегодно представляют более 800 видов пива и сидра, которые производят британские пивоварни.

На фестивале можно увидеть живые концерты и состязания в традиционном пабном стиле, после которых пивные гурманы могут «пасть навзничь» от дегустации этого напитка.

Mondial de la bière

На крупнейший в Канаде фестиваль пива в мае съезжаются ежегодно около 200 000 человек. Здесь представлены около 400 сортов пива со всех уголков мира. Производители из Чехии, Германии, Бельгии, Канады и других стран угощают гостей праздника своей продукцией.

Big Craft Day

Самый крупный в России фестиваль пива впервые прошел в 2005 году. Однако пока мероприятие несравнимо с крупнейшими мировыми фестивалями, о которых шла речь выше.

На фестивале представлены около сотни лучших пивоварен из 17 стран мира, количество посетителей превышает 10 000 человек. Уникальной «фишкой» фестиваля 2019 года стал его безлимитный формат. Купив билет, гости получили фирменный бокал и возможность дегустировать любые сорта всех российских и зарубежных пивоварен. Во время события люди наслаждаются вкусными угощениями, драйвовой музыкой и больше узнают о пивной индустрии.