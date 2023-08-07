Почему местные обходят стороной Амурские столбы

Амурские столбы — одна из главных природных достопримечательностей Хабаровского края. Вместе с тем это место окутано тайнами и загадками. Местные жители до сих пор обходят его стороной, в то время как туристы свободно посещают.

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О том, почему местные жители говорят о том, что у столбов необычная аура, — в материале “Рамблера”.

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Как появились Амурские столбы

Природный памятник расположился в 134 километрах от города Комсомольск-на-Амуре, на левом берегу реки Амур. Каждый столб имеет высоту от 12 до 70 метров и свое название: Собака, Белая церковь, Корона, Китайская стена, Шаман-камень и Чаша.

Ученые до сих пор не могут выяснить, как появились эти столбы. Они имеют необычную форму и очень высокие для такого ландшафта. Одно из предположений геологов касается того, что раньше на этом месте был вулкан, который ушел под землю. Столбы образовались из-за выброса лавы на поверхность, по некоторым данным столбам около 170 миллионов лет. Однако у жителей местных поселений есть свои идеи на этот счет.

Шаманы и духи столбов

Одна из легенд гласит, что в столбах запечатаны духи людей.

Местные жители рассказывают, что когда-то давно рядом с этой местностью жили разные племена шаманов, предводителем одного из них был Адзи. Его дочь полюбила охотника, который относился к простым людям. Адзи запретил своей дочери выходить замуж за обычного человека. Однако девушка его ослушалась и решила сбежать. Шаман пустился в погоню, обратился в медведя и начал драться с охотником. Девушка очень любила отца и охотника, поэтому попросила у духов, чтобы они остановили время. Так и появились эти столбы.

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До сих пор шаманы совершают обряды и ритуалы около Амурских столбов. ЖИтели говорят, что этим они сделали природной достопримечательности дурную славу. Якобы каждый, кто рискнет забраться на столбы, будет несчастен всю свою жизнь, так как осквернил священное место для шаманов.