Безопасная зона: чудеса Свято-Ильинского храма в Чернобыле

Свято-Ильинский храм, вставший в Чернобыльской зоне, издали не выделяется среди других храмов. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, жители этого района вынуждены были покинуть свои дома и переселиться. Но несмотря на это, место, где был возведен храм, по оценкам остается безопасным. Подробнее о чудесах святого места — в материале "Рамблера".

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Хотя прошло уже 30 лет с тех пор, как страшная авария произошла, этот район остается не пригодным для постоянного проживания. Воздух и земля до сих пор насыщены цезием и йодом. Как же так вышло, что место, где находится Свято-Ильинский храм, осталось в пределах безопасных норм? Внутри храма приборы показывают, что радиация не превышает допустимых уровней, а некоторые иконы, поговаривают, обрели особые чудотворные свойства после той страшной катастрофы.

Этот храм был возвышен приблизительно 150 лет назад. В советские времена на его месте находился склад, предназначенный для хранения продовольствия. В 1937 году приказали разрушить храм. Однако прихожане твердо решили защитить свою святыню и заперлись внутри храма, готовые погибнуть вместе с ним.

Таким образом, власти вынуждены были изменить свое решение. После окончания Великой Отечественной войны, гонения на церковь стали менее интенсивными. Благодаря этому, Свято-Ильинский храм сохранился до наших дней.

Сразу после Чернобыльской аварии все храмы в зоне отчуждения были закрыты. Однако со временем украинские власти получили множество писем от верующих, требующих возможности посещения храмов и проведения богослужений в них.