В Британии решили продать дом любовницы короля

В Великобритании дом любовницы короля Эдуарда VII — Пэтси Корнуоллис-Уэст — выставили на продажу за три миллиона фунтов стерлингов (более 366 миллионов рублей). Объект недвижимости расположен в поместье Ньюлендс и выполнен в готическом стиле, сообщает газета Daily Mail.

Дом был построен в начале 1800-х годов для адмирала Уильяма Корнуоллиса, капитана флота и друга лорда Нельсона. Здание украшено контрфорсами и зубчатым парапетом. В конце 19 века поместье посещали император Германии Вильгельм II и другие представители европейской монархии. Суммарная площадь оценивается почти в 8 400 квадратных метров.

Внутри есть восемь больших спальных комнат, главная из которых представляет собой овальное помещение с ванной и гардеробной, также там есть пять ванных комнат, кухня, две столовые, внутренний холл с доступом в библиотеку, музыкальную комнату, столовую и кладовую для обуви, игровая комната с собственной кухней и выходом на террасу на крыше, гостиная, кинозал и другие помещения. Коридоры поместья украшены произведениями искусства и старинными вазами.