Тучи саранчи в российском регионе попали на видео

В поселке Лиман Астраханской области началось нашествие саранчи. Внимание на ситуацию в российском регионе, попавшую на видео, обратило издание Baza.

На записи, снятой очевидицей произошедшего, можно увидеть, как плотные тучи из насекомых заполонили небо над поселком. Появление саранчи доставило дискомфорт местным жителям, которые находились на улице.

«Смотрите, опять напасть на Лиман. Это саранча. Атас, я думала, это дым... Вон там все люди стучат, ее прогоняют», — поделилась впечатлениями девушка.