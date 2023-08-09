Пизанская башня за год выпрямилась на несколько десятых миллиметра
Пизанская башня продолжает выпрямляться на несколько десятых миллиметра в год. Об этом заявила представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.
— Пизанская башня пребывает в отличном состоянии, она продолжает набирать сантиметры, за ней следят как с земли, так и со спутников. В год этот процесс составляет несколько десятых миллиметра, — сказала она.
В конце прошлого столетия башню впервые закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. В 1990-х годах специалисты начали укреплять фундамент объекта и устанавливать противовес. В 2001 году один из символов Италии снова открылся для туристов. По словам Меуччи, благодаря стабилизации отклонение от центральной оси сократилось в сумме на 46 сантиметров.
За прошлый год на Пизанскую башню поднялись 520 тысяч человек, передает РИА Новости.
57-метровая Пизанская башня за последние два с лишним десятка лет выпрямилась на четыре сантиметра, что составляет примерно полградуса. Это стало возможным благодаря работам по укреплению грунта вокруг банки и под ней. Таким образом, в 2018 году башня вернулась в «состояние» двухвековой давности.