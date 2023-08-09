"Море синего леса" воскресит древнюю легенду языком японских барабанов

Показы спектакля "Море синего леса. Японское барабанное шоу" состоятся в Театриуме на Серпуховке 9 сентября и 9 октября 2023 года. Сентябрьский показ откроет новый театральный сезон в День города.

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Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику - Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

Действие постановки происходит у подножия горы Фудзи на месте нынешнего города Киото, где в легендарные времена обитали духи и мифологические животные. В эпицентре их борьбы и оказался доблестный воин Гецу Оомори, влюбленный в волшебную лисицу кицунэ, которая охотится за персиком бессмертия. Изначально задуманный как романтический спектакль, "Море синего леса" трансформировался в итоге в романтическую драму о любви и самопожертвовании.

предоставлено пресс-службой

"Море синего леса" - уникальная для России постановка, где все перипетии сюжета переданы посредством ритма японских барабанов, которые используются также в качестве инновационных декораций. В спектакле также можно услышать живые партии щипкового инструмента кото, флейт сякухати и синобуэ и этническую песню, служащую сигналом к выходу демонов. Постановка изобилует затейливыми танцами актеров, сражениями на мечах и акробатическими трюками.

Показ "Моря синего леса" в мае этого года сопровождался аншлагом. Как сообщало в репортаже агентство InterMedia, публика по достоинству оценила возможность полного погружения в самобытную японскую культуру, органику профессиональных актеров и музыку, сочиненную знаменитым японским барабанщиком Танигути Такуя. Эмоциональное представление всецело завладевает вниманием зрителей, побуждая их бурно аплодировать не только в финале спектакля, но и на всем его протяжении после многочисленных наиболее насыщенных мизансцен.